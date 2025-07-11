Більшість людей відчувають хронічну втому — чому навіть відпустка не допомагає

Втомлена жінка. Фото: Pexels

Багато людей відчувають постійну втому — зранку прокидаються вже виснаженими та нічого не можуть робити. Не допомагає навіть довга відпустка. На це може бути кілька неочевидних причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Забагато цукру в раціоні

Чимало людей вживають забагато цукру. Через це може бути набір ваги, загострення захворювань та відчуття виснаження. Варто додати в раціон більше білків, це допоможе стабілізувати рівень цукру. Їжте більше овочів й м'яса та менше смажених продуктів чи солодощів.

Хронічне недосипання

Аби мати енергію, важливо добре висипатись. При цьому, важливо не лише кількість сну, але й якість. Дорослим людям потрібно спати десь 7-8 годин на добу. Налаштуйте свій режим сну та лягайте в один і той же час, аби відпочивати якісно.

Жінка спить. Фото: Pexels

Дефіцит поживних речовин

До постійного відчуття втоми може призвести нестача вітамінів та поживних речовин. Найчастіше з виснаженістю пов'язаний дефіцит таких поживних речовин:

залізо;

рибофлавін (вітамін B2);

ніацин (вітамін B3);

пантотенова кислота (вітамін В5);

піридоксин (вітамін B6);

фолат (вітамін B9);

вітамін B12;

вітамін D;

вітамін С;

магній.

Проконсультуйтесь з лікарем та здайте аналізи, аби знати, чого саме вам не вистачає. Рівень втоми зменшиться, коли рівень поживних речовин нормалізується.

Втомлена дівчина. Фото: Pexels

Стрес

Стрес впливає не тільки на психологічний, а й на фізичний стан. Людина може відчувати головні болі, розлад шлунка, загострення хвороб та, звісно ж, втому. Зверніться до психолога або психотерапевта, аби побороти стрес.

Неправильний відпочинок

Навіть найдовша відпустка не допоможе вам відновитись, якщо ви підібрали для себе неправильний варіант відпочинку. Зважайте на власні побажання й пролежте ввесь час на дивані, якщо вам це дійсно потрібно. Або ж займайтесь постійними активностями, якщо вам це подобається. До того ж важливо підібрати оптимальний час для відпустки — комусь буде забагато тиждень відпочинку, а хтось може відновитись не менше, ніж за 14 днів.

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