Как влияет отсутствие интима на женское здоровье — научные факты

Последствия отсутствия интима для женщины — вся правда об этом
Отношение женщин и мужчин к интиму кардинально отличается. Если сильная половина человечества чаще проявляет интерес к близости, то женщины могут дольше воздерживаться от этого. Однако какое влияние это имеет на здоровье?
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Чем женщине грозит отсутствие интима
Снижение иммунитета
Если женщина на длительное время забудет о близости, ее уровень иммунитета может снизиться. Как показывают многочисленные исследования, у людей, которые имеют интим регулярно, иммунитет выше на 33%.
Повышение уровня стресса
Во время близости в организме женщины вырабатывается серотонин, гормон счастья. Если же от интима воздерживаться, вы станете тревожной и раздражительной.
Снижение либидо
Длительное воздержание от интимной жизни снижает желание женщины к близости. Чем дольше вы будете без интима, тем меньше вам его будет хотеться.
Гинекологические заболевания
Следствием длительного отсутствия интима может быть застой крови в области малого таза. Это грозит женщине развитием гинекологических заболеваний.
Гормональные сбои
Еще одним неприятным последствием низкой половой активности для женщин могут стать гормональные сбои. Они повлекут за собой проблемы с кожей, сыпь и сухость.
Напомним, ранее мы писали о том, как долго мужчина может прожить без интима.
Также мы рассказывали о том, почему иногда женщине хочется плакать после интима.
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