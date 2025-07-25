Как влияет отсутствие интима на женское здоровье — научные факты

Красивая девушка. Фото: Freepik

Отношение женщин и мужчин к интиму кардинально отличается. Если сильная половина человечества чаще проявляет интерес к близости, то женщины могут дольше воздерживаться от этого. Однако какое влияние это имеет на здоровье?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Снижение иммунитета

Если женщина на длительное время забудет о близости, ее уровень иммунитета может снизиться. Как показывают многочисленные исследования, у людей, которые имеют интим регулярно, иммунитет выше на 33%.

Повышение уровня стресса

Во время близости в организме женщины вырабатывается серотонин, гормон счастья. Если же от интима воздерживаться, вы станете тревожной и раздражительной.

Женщина и мужчина в постели. Фото: Freepik

Снижение либидо

Длительное воздержание от интимной жизни снижает желание женщины к близости. Чем дольше вы будете без интима, тем меньше вам его будет хотеться.

Гинекологические заболевания

Следствием длительного отсутствия интима может быть застой крови в области малого таза. Это грозит женщине развитием гинекологических заболеваний.

Гормональные сбои

Еще одним неприятным последствием низкой половой активности для женщин могут стать гормональные сбои. Они повлекут за собой проблемы с кожей, сыпь и сухость.

Напомним, ранее мы писали о том, как долго мужчина может прожить без интима.

Также мы рассказывали о том, почему иногда женщине хочется плакать после интима.