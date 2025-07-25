Як впливає відсутність інтиму на жіноче здоров'я — наукові факти

Красива дівчина. Фото: Freepik

Ставлення жінок та чоловіків до інтиму кардинально відрізняється. Якщо сильна половина людства частіше виявляє інтерес до близькості, то жінки можуть довше утримуватись від цього. Однак який вплив це має на здоров'я?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Зниження імунітету

Якщо жінка на тривалий час забуде про близькість, її рівень імунітету може знизитись. Як показують численні дослідження, в людей, які мають інтим регулярно, імунітет вищий на 33%.

Підвищення рівня стресу

Під час близькості в організмі жінки виробляється серотонін, гормон щастя. Якщо ж від інтиму утримуватись, ви станете тривожною та дратівливою.

Жінка та чоловік в ліжку. Фото: Freepik

Зниження лібідо

Тривале утримання від інтимного життя знижує бажання жінки до близькості. Чим довше ви будете без інтиму, тим менше вам його хотітиметься.

Гінекологічні захворювання

Наслідком тривалої відсутності інтиму може бути застій крові в ділянці малого таза. Це загрожує жінці розвитком гінекологічних захворювань.

Гормональні збої

Ще одним неприємним наслідком низької статевої активності для жінок можуть стати гормональні збої. Вони потягнуть за собою проблеми зі шкірою, висипи та сухість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як довго чоловік може прожити без інтиму.

Також ми розповідали про те, чому інколи жінці хочеться плакати після інтиму.