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Главная Психология Молчат, хотя и страдают — что военные никому не рассказывают

Молчат, хотя и страдают — что военные никому не рассказывают

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 06:55
О чем военные не рассказывают даже родным — боятся показаться слабыми
Расстроенный военный сидит на полу. Фото: Freepik
Ключевые моменты О чем военные не хотят говорить

Часто военные, которые возвращаются с фронта, становятся молчаливыми и закрытыми. Они не хотят делиться даже с самыми близкими людьми тем, что их болит. На это есть несколько причин, в частности, нежелание показаться слабым.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем военные не хотят говорить

Настоящие эмоции и страхи

Военных воспринимают как крепкую скалу, которая выдержит все. Однако это обычные люди, которые имеют эмоции, переживают боль и страдания. При этом, они часто молчат об истинных страхах и не рассказывают о переживаниях родным, чтобы не напугать и соответствовать ожиданиям других. Поговорите с защитником и помогите ему освободить эмоции. Объясните, что стесняться чувств не стоит и он не обязан быть всегда сильным.

Воспоминания, которые травмируют

Редко когда военные могут рассказать кому-то о страшных воспоминаниях с фронта. Они держат детали боев или моменты гибели собратьев в себе, хотя и часто это прокручивают в голове. Они не уверены, что их выслушают и поймут, поэтому выбирают молчать. Настаивать на такой откровенности родным не стоит. Однако если воин хочет, но боится начать разговор, помогите ему и поддержите.

Про що військові не хочуть говорити
Грустный военный. Фото: Freepik

Чувство вины

Многие военные столкнулись с чувством вины. Оно может касаться гибели собратьев. Например, многие защитники обвиняют себя в том, что они выжили, а друзья погибли. Также защитники часто упрекают себя за то, что они не находятся рядом с родными в моменты, когда что-то происходит.

Оторванность от гражданской жизни

После фронта военным бывает трудно вернуться в гражданскую жизнь. Она может казаться далекой и нереальной, но об этом часто молчат. Защитники не уверены, что их поймут те, кто никогда не был на фронте. Это такой себе "психологический разрыв" между фронтовой и мирной жизнью. С этим поможет справиться психотерапевт.

Напомним, ранее мы писали о том, что никогда не стоит говорить жене, которая ждет любимого с фронта.

Также мы рассказывали о том, что поможет восстановить психику после массированных атак врага.

психология военные советы війна психологическое состояние
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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