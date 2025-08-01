О чем военные не рассказывают даже родным — боятся показаться слабыми

Расстроенный военный сидит на полу. Фото: Freepik

Часто военные, которые возвращаются с фронта, становятся молчаливыми и закрытыми. Они не хотят делиться даже с самыми близкими людьми тем, что их болит. На это есть несколько причин, в частности, нежелание показаться слабым.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Настоящие эмоции и страхи

Военных воспринимают как крепкую скалу, которая выдержит все. Однако это обычные люди, которые имеют эмоции, переживают боль и страдания. При этом, они часто молчат об истинных страхах и не рассказывают о переживаниях родным, чтобы не напугать и соответствовать ожиданиям других. Поговорите с защитником и помогите ему освободить эмоции. Объясните, что стесняться чувств не стоит и он не обязан быть всегда сильным.

Воспоминания, которые травмируют

Редко когда военные могут рассказать кому-то о страшных воспоминаниях с фронта. Они держат детали боев или моменты гибели собратьев в себе, хотя и часто это прокручивают в голове. Они не уверены, что их выслушают и поймут, поэтому выбирают молчать. Настаивать на такой откровенности родным не стоит. Однако если воин хочет, но боится начать разговор, помогите ему и поддержите.

Грустный военный. Фото: Freepik

Чувство вины

Многие военные столкнулись с чувством вины. Оно может касаться гибели собратьев. Например, многие защитники обвиняют себя в том, что они выжили, а друзья погибли. Также защитники часто упрекают себя за то, что они не находятся рядом с родными в моменты, когда что-то происходит.

Оторванность от гражданской жизни

После фронта военным бывает трудно вернуться в гражданскую жизнь. Она может казаться далекой и нереальной, но об этом часто молчат. Защитники не уверены, что их поймут те, кто никогда не был на фронте. Это такой себе "психологический разрыв" между фронтовой и мирной жизнью. С этим поможет справиться психотерапевт.

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