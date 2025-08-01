Про що військові не розказують навіть рідним — бояться здатись слабкими

Засмучений військовий сидить на підлозі. Фото: Freepik

Часто військові, які повертаються з фронту, стають мовчазними та закритими. Вони не хочуть ділитись навіть з найближчими людьми тим, що їх болить. На це є кілька причин, зокрема, небажання здатися слабким.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Справжні емоції та страхи

Військових сприймають як міцну скелю, що витримає все. Однак це звичайні люди, які мають емоції, переживають біль та страждання. При цьому, вони часто мовчать про справжні страхи та не розповідають про переживання рідним, аби не налякати та відповідати очікуванням інших. Поговоріть із захисником та допоможіть йому звільнити емоції. Поясніть, що соромитись почуттів не варто й він не зобов'язаний бути завжди сильним.

Спогади, які травмують

Рідко коли військові можуть розповісти комусь про страшні спогади з фронту. Вони тримають деталі боїв чи моменти загибелі побратимів в собі, хоча й часто це прокручують у голові. Вони не впевнені, чи їх вислухають та зрозуміють, тому обирають мовчати. Наполягати на такій відвертості рідним не варто. Однак якщо воїн хоче, але боїться почати розмову, допоможіть йому та підтримайте.

Сумний військовий. Фото: Freepik

Відчуття провини

Багато військових зіткнулись з почуттям провини. Вона може стосуватись загибелі побратимів. Наприклад, чимало оборонців звинувачують себе в тому, що вони вижили, а друзі загинули. Також захисники часто докоряють собі за те, що вони не знаходяться поруч з рідними в моменти, коли щось стається.

Відірваність від цивільного життя

Після фронту військовим буває важко повернутись в цивільне життя. Воно може здаватися далеким і нереальним, але про це часто мовчать. Захисники не впевнені, що їх зрозуміють ті, хто ніколи не був на фронті. Це такий собі "психологічний розрив" між фронтовим та мирним життям. З цим допоможе впоратися психотерапевт.

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