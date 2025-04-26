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Красивая, но одинокая — почему кому-то из женщин не везет в любви

26 апреля 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Женщина не построит счастливые отношения, пока делает это — должна знать каждая
Красивая женщина. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Женщина может быть красивой, умной и успешной, но не найти настоящей любви. Мечты о женском счастье так и могут остаться невыполнимыми, если не взять судьбу в свои руки и не исправить собственные ошибки.

Новини.LIVE рассказывают о том, почему женщины не могут построить счастливые отношения.

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Страх потерпеть неудачу

Женщины, которые ранее имели несчастливые отношения, часто боятся "погореть". И причина здесь понятна. Однако бывает и такое, когда женщина переносит на себя чужой опыт, мамы или подруги и на самом деле боится вступать в серьезные отношения. Такие женщины не подпускают мужчин близко.

Завышенные ожидания

Одной из причин одиночества могут быть завышенные ожидания женщины. Она ждет от партнера идеальности — должен быть мужественный и нежный, с хорошим чувством юмора и серьезным, высокий и спортивный, хорошо зарабатывать и не только. Иногда стоит снизить уровень ожиданий от партнера и наслаждаться настоящими чувствами, даже если рядом с вами не идеальный человек.

Чому жінкам не щастить у відносинах з чоловіками
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Ожидания на случай судьбы

Многие до сих пор считают, что любовь искать не стоит. Мол, она придет тогда, когда это будет необходимо. Однако такой сценарий хорошо работает в книгах и кино, а на деле стоит проявлять инициативу и не ждать, что кто-то неизвестно когда сам постучится в дверь.

Низкая самооценка

Если вы не нравитесь себе, как кто-то другой полюбит вас? Самооценка — очень важная вещь, которая является решающей как в карьере, так и в личной жизни. Женщины, которые хронически недовольны собой, считают, что они недостойны хорошего мужчины. Поэтому отношения завершаются, даже не начавшись.

Чому жінкам не щастить у відносинах з чоловіками
Одинокая женщина. Фото: Freepik

Слишком большая любовь к себе

Другой крайностью может быть самовлюбленность. Если женщина не желает реально оценивать себя и принимать как хорошие, так и плохие стороны, построить отношения ей будет сложно. Самовлюбленные женщины часто считают, что их должны любить такими, как они есть, и не стремятся идти навстречу партнеру.

Напомним, ранее мы писали о том, как построить отношения женщине после 30 лет. Есть несколько советов, к которым стоит прислушаться.

Также мы рассказывали о том, с каким мужчиной будет несчастна любая женщина. Не стоит даже начинать строить с ним отношения.

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