Женщина не построит счастливые отношения, пока делает это — должна знать каждая

Красивая, но одинокая — почему кому-то из женщин не везет в любви
Женщина может быть красивой, умной и успешной, но не найти настоящей любви. Мечты о женском счастье так и могут остаться невыполнимыми, если не взять судьбу в свои руки и не исправить собственные ошибки.
Новини.LIVE рассказывают о том, почему женщины не могут построить счастливые отношения.
Почему женщинам не везет в отношениях с мужчинами
Страх потерпеть неудачу
Женщины, которые ранее имели несчастливые отношения, часто боятся "погореть". И причина здесь понятна. Однако бывает и такое, когда женщина переносит на себя чужой опыт, мамы или подруги и на самом деле боится вступать в серьезные отношения. Такие женщины не подпускают мужчин близко.
Завышенные ожидания
Одной из причин одиночества могут быть завышенные ожидания женщины. Она ждет от партнера идеальности — должен быть мужественный и нежный, с хорошим чувством юмора и серьезным, высокий и спортивный, хорошо зарабатывать и не только. Иногда стоит снизить уровень ожиданий от партнера и наслаждаться настоящими чувствами, даже если рядом с вами не идеальный человек.
Ожидания на случай судьбы
Многие до сих пор считают, что любовь искать не стоит. Мол, она придет тогда, когда это будет необходимо. Однако такой сценарий хорошо работает в книгах и кино, а на деле стоит проявлять инициативу и не ждать, что кто-то неизвестно когда сам постучится в дверь.
Низкая самооценка
Если вы не нравитесь себе, как кто-то другой полюбит вас? Самооценка — очень важная вещь, которая является решающей как в карьере, так и в личной жизни. Женщины, которые хронически недовольны собой, считают, что они недостойны хорошего мужчины. Поэтому отношения завершаются, даже не начавшись.
Слишком большая любовь к себе
Другой крайностью может быть самовлюбленность. Если женщина не желает реально оценивать себя и принимать как хорошие, так и плохие стороны, построить отношения ей будет сложно. Самовлюбленные женщины часто считают, что их должны любить такими, как они есть, и не стремятся идти навстречу партнеру.
Напомним, ранее мы писали о том, как построить отношения женщине после 30 лет. Есть несколько советов, к которым стоит прислушаться.
Также мы рассказывали о том, с каким мужчиной будет несчастна любая женщина. Не стоит даже начинать строить с ним отношения.
Читайте Новини.LIVE!