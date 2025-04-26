Жінка не побудує щасливі стосунки, поки робить це — має знати кожна

Красива, але самотня — чому деяким жінкам не щастить у коханні
Жінка може бути красивою, розумною та успішною, але не знайти справжнє кохання. Мрії про жіноче щастя так і можуть залишитись нездійсненними, якщо не взяти долю у свої руки та не виправити власні помилки.
Новини.LIVE розповідають про те, чому жінки не можуть побудувати щасливі стосунки.
Чому жінкам не щастить у відносинах з чоловіками
Страх зазнати невдачі
Жінки, які раніше мали нещасливі стосунки, часто бояться "попектися". І причина тут зрозуміла. Однак буває й таке, коли жінка переносить на себе чужий досвід, мами чи подруги, та насправді боїться вступати у серйозні стосунки. Такі жінки не підпускають чоловіків близько.
Завищені очікування
Однією з причин самотності можуть бути завищені очікування жінки. Вона чекає від партнера ідеальності — має бути мужній та ніжний, з гарним почуттям гумору та серйозним, високий та спортивний, гарно заробляти й не тільки. Іноді варто знизити рівень очікувань від партнера та насолоджуватись справжніми почуттями, навіть якщо поруч з вами не ідеальна людина.
Очікування на випадок долі
Багато хто досі вважає, що кохання шукати не варто. Мовляв, воно прийде тоді, коли це буде необхідно. Однак такий сценарій гарно працює у книгах та кіно, а на ділі — варто проявляти ініціативу та не чекати, що хтось невідомо коли сам постукає у двері.
Низька самооцінка
Якщо ви не подобаєтесь собі, як хтось інший покохає вас? Самооцінка — дуже важлива річ, яка є вирішальною як у кар'єрі, так й в особистому житті. Жінки, які хронічно незадоволені собою, вважають, що вони недостойні хорошого чоловіка. Відтак стосунки завершуються навіть не почавшись.
Занадто велика любов до себе
Іншою крайністю може бути самозакоханість. Якщо жінка не бажає реально оцінювати себе та приймати як хороші, так і погані сторони, побудувати стосунки їй буде складно. Самозакохані жінки часто вважають, що їх мають любити такими, як вони є й не прагнуть йти на зустріч партнеру.
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