Жінка не побудує щасливі стосунки, поки робить це — має знати кожна

Красива жінка. Фото: Freepik

Жінка може бути красивою, розумною та успішною, але не знайти справжнє кохання. Мрії про жіноче щастя так і можуть залишитись нездійсненними, якщо не взяти долю у свої руки та не виправити власні помилки.

Новини.LIVE розповідають про те, чому жінки не можуть побудувати щасливі стосунки.

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Страх зазнати невдачі

Жінки, які раніше мали нещасливі стосунки, часто бояться "попектися". І причина тут зрозуміла. Однак буває й таке, коли жінка переносить на себе чужий досвід, мами чи подруги, та насправді боїться вступати у серйозні стосунки. Такі жінки не підпускають чоловіків близько.

Завищені очікування

Однією з причин самотності можуть бути завищені очікування жінки. Вона чекає від партнера ідеальності — має бути мужній та ніжний, з гарним почуттям гумору та серйозним, високий та спортивний, гарно заробляти й не тільки. Іноді варто знизити рівень очікувань від партнера та насолоджуватись справжніми почуттями, навіть якщо поруч з вами не ідеальна людина.

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Очікування на випадок долі

Багато хто досі вважає, що кохання шукати не варто. Мовляв, воно прийде тоді, коли це буде необхідно. Однак такий сценарій гарно працює у книгах та кіно, а на ділі — варто проявляти ініціативу та не чекати, що хтось невідомо коли сам постукає у двері.

Низька самооцінка

Якщо ви не подобаєтесь собі, як хтось інший покохає вас? Самооцінка — дуже важлива річ, яка є вирішальною як у кар'єрі, так й в особистому житті. Жінки, які хронічно незадоволені собою, вважають, що вони недостойні хорошого чоловіка. Відтак стосунки завершуються навіть не почавшись.

Самотня жінка. Фото: Freepik

Занадто велика любов до себе

Іншою крайністю може бути самозакоханість. Якщо жінка не бажає реально оцінювати себе та приймати як хороші, так і погані сторони, побудувати стосунки їй буде складно. Самозакохані жінки часто вважають, що їх мають любити такими, як вони є й не прагнуть йти на зустріч партнеру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як побудувати стосунки жінці після 30 років. Є кілька порад, до яких варто прислухатися.

Також ми розповідали про те, з яким чоловіком буде нещасна будь-яка жінка. Не варто навіть починати будувати з ним стосунки.