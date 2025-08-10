Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Комедия, что пугает — лучший фильм об искаженной реальности

Комедия, что пугает — лучший фильм об искаженной реальности

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 21:29
Лучшая комедия на вечер — после просмотра усомнитесь в реальности
Главный герой фильма "Шоу Трумэна". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты О чем фильм "Шоу Трумэна"

Комедия "Шоу Трумэна" наделал немало шума после своего выхода. Некоторые люди даже буквально теряли рассудок после просмотра этого фильма. Такое явление даже получило название — "синдром Трумэна".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

О чем фильм "Шоу Трумэна"

Этот фильм рассказывает историю Трумена Бербенко. Вся его жизнь еще с рождения постоянно транслируется в прямом эфире. Его родители, жена и лучшие друзья — только актеры, которые мастерски умеют врать. Такое реалити-шоу стало популярным во всем мире и понравилось миллионам зрителей. Однако сам герой ленты даже не догадывался об этом, пока не появились сомнения.

Трумэн начинает замечать несоответствия в своем окружении и в конце концов решает вырваться из вымышленного мира. Однако создатели шоу не настроены упускать такую звезду и начинают делать все, чтобы не потерять своего главного героя. Но удастся ли это им?

Эта комедия испугала многих, ведь все люди, которые появлялись в жизни Трумэна были актерами, которые просто в совершенстве играли свои роли. Многие американцы после просмотра ленты действительно начали думать, что они находятся под прицелом тайных камер. У них даже диагностировали психические расстройства, которые неофициально назвали "синдромом Трумэна". Больные были уверены, что за их жизнью следят телезрители, а все, что их окружает — декорация.

Напомним, ранее мы писали о том, какие психологические триллеры точно вас удивят финалом.

Также мы рассказывали о том, какой триллер про психопата будет держать в напряжении до последнего.

кино психология интересные факты психологическое состояние комедия
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации