Лучшая комедия на вечер — после просмотра усомнитесь в реальности

Комедия "Шоу Трумэна" наделал немало шума после своего выхода. Некоторые люди даже буквально теряли рассудок после просмотра этого фильма. Такое явление даже получило название — "синдром Трумэна".

О чем фильм "Шоу Трумэна"

Этот фильм рассказывает историю Трумена Бербенко. Вся его жизнь еще с рождения постоянно транслируется в прямом эфире. Его родители, жена и лучшие друзья — только актеры, которые мастерски умеют врать. Такое реалити-шоу стало популярным во всем мире и понравилось миллионам зрителей. Однако сам герой ленты даже не догадывался об этом, пока не появились сомнения.

Трумэн начинает замечать несоответствия в своем окружении и в конце концов решает вырваться из вымышленного мира. Однако создатели шоу не настроены упускать такую звезду и начинают делать все, чтобы не потерять своего главного героя. Но удастся ли это им?

Эта комедия испугала многих, ведь все люди, которые появлялись в жизни Трумэна были актерами, которые просто в совершенстве играли свои роли. Многие американцы после просмотра ленты действительно начали думать, что они находятся под прицелом тайных камер. У них даже диагностировали психические расстройства, которые неофициально назвали "синдромом Трумэна". Больные были уверены, что за их жизнью следят телезрители, а все, что их окружает — декорация.

