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Китайский совет — от чего стоит отказаться после 50

19 апреля 2025 08:15
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что мешает быть счастливым после 50 — список из 3 пунктов
Взрослая женщина. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Чувства людей зависит не от возраста, а от их жизненной энергии и внутреннего вдохновения. Год рождения никогда не был преградой для осуществлений ваших мечтаний и жизни на полную, однако все же есть определенные ограничения для людей, которым исполнилось 50 лет.

Ukr.Media сообщает, что именно нельзя делать.

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От чего нужно отказаться после 50 лет

Желание мести

Китайский мыслитель Лао-Цзы считает, что людям в 50 лет стоит отбросить желание мстить тем, кто когда-то причинил им зло. Не надо опускать до такого уровня, ведь ваш обидчик накажет сам себя. Сеющий зло, зло и получит.

Від чого потрібно відмовитися після 50 років
Женщина медитирует. Фото: freepik

Желание все купить

Мудрец говорит, что стоит освободить себя от стремления иметь что-то материальное. Богат и наполнен тот, кто радуется тому положению, которое имеет сейчас. Именно тогда человек начинает искренне радоваться своей жизни. Запомните, что материальные блага — это лишь временные радости.

Желание все успеть

По словам мыслителя, по своей природе человек творец и успеет столько, сколько ему назначила жизнь. А соревноваться с кем-то и пытаться постоянно опережать других — это пагубная привычка.

Ранее мы писали, какие привычки нам навеяли от СССР и какой от них вред.

Также мы сообщали, где можно познакомиться с мужчиной мечты в возрасте 40+.

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