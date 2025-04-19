Что мешает быть счастливым после 50 — список из 3 пунктов

Китайский совет — от чего стоит отказаться после 50
Чувства людей зависит не от возраста, а от их жизненной энергии и внутреннего вдохновения. Год рождения никогда не был преградой для осуществлений ваших мечтаний и жизни на полную, однако все же есть определенные ограничения для людей, которым исполнилось 50 лет.
Ukr.Media сообщает, что именно нельзя делать.
От чего нужно отказаться после 50 лет
Желание мести
Китайский мыслитель Лао-Цзы считает, что людям в 50 лет стоит отбросить желание мстить тем, кто когда-то причинил им зло. Не надо опускать до такого уровня, ведь ваш обидчик накажет сам себя. Сеющий зло, зло и получит.
Желание все купить
Мудрец говорит, что стоит освободить себя от стремления иметь что-то материальное. Богат и наполнен тот, кто радуется тому положению, которое имеет сейчас. Именно тогда человек начинает искренне радоваться своей жизни. Запомните, что материальные блага — это лишь временные радости.
Желание все успеть
По словам мыслителя, по своей природе человек творец и успеет столько, сколько ему назначила жизнь. А соревноваться с кем-то и пытаться постоянно опережать других — это пагубная привычка.
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