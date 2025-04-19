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Китайська порада — від чого варто відмовитись після 50

19 квітня 2025 08:15
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що заважає бути щасливим після 50 — список із 3 пунктів
Старша жінка. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Почуття людей залежить не від віку, а від їхньої життєвої енергії та внутрішньої наснаги. Рік народження ніколи не був перепоною для здійснень ваших мрій та життя на повну, однак все ж є певні обмеження для людей, яким виповнилося 50 років. 

Ukr.Media повідомляє, що саме не можна робити. 

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Від чого потрібно відмовитись після 50 років

Бажання помсти

Китайський мислитель Лао-Цзи вважає, що людям в 50 років варто відкинути бажання мститися тим, хто колись спричинив їм зло. Не треба опускати до такого рівня, адже ваш кривдник покарає сам себе. Сіючий зло, зло і отримає.

Від чого потрібно відмовитися після 50 років
Жінка медитує. Фото: freepik

Бажання все купити

Мудрець каже, що варто звільнити себе від прагнення мати щось матеріальне. Багатий та наповнений той, хто тішиться тому становищу, яке має зараз. Саме тоді людина починає щиро радіти своєму життю. Запам'ятайте, що матеріальні блага — це лише тимчасові радості. 

Бажання все встигнути

За словами мислителя, за своєю природою людина творець і встигне стільки, скільки їй призначило життя. А змагатись з кимось та намагатися постійно випереджати інших — це згубна звичка. 

Раніше ми писали, які звички нам навіяли від СРСР і яка від них шкода. 

Також ми повідомляли, де можна познайомитися з чоловіком мрії у віці 40+. 

психологія вік цікаві факти помста жіноча психологія
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09:05 Штраф від ТЦК — як військовозобов’язаним оформити знижку у 50%

08:49 Водії можуть видихнути — ситуація на кордоні вранці

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