Признаки психопата в обычной жизни — это может быть кто-то из ваших близких

Агрессивная женщина. Фото: freepik

Люди часто представляют под значением "психопат" убийц или агрессивных и неадекватных лиц, которые не могут контролировать свои эмоции. Однако ситуация гораздо сложнее, ведь психопаты могут показаться, на первый взгляд, вполне нормальными и даже очаровательными людьми.

Новини.LIVE расскажет о неожиданных признаках, что перед вами психопат.

Реклама

Читайте также:

Как распознать психопата в обычной жизни

На самом деле распознать психопата не так уж и легко, ведь он может казаться приятным и милым человеком. Довольно часто его поведение совсем не такое, как мы себе представляем: он может быть уважаемым и профессионалом своего дела. В то же время он не способен к состраданию и жалости, а ему присущи лживость и эгоцентризм.

Высокомерный и, на первый взгляд, спокойный человек. Фото: freepik

Несмотря на то, что сложно определить, кто перед нами, ряд новых исследований дают нам несколько подсказок, чтобы мы могли быстрее "разгадать" человека:

Любят ночь

В 2013 году австралийские ученые опубликовали исследование, где объяснили, что психопаты — это совы и они часто не спят ночью. Они сравнили таких людей с "хищниками" для которых предпочитают темное время суток, когда другие спят и становятся беззащитными.

Любят горькое

Ряд исследователей доказали, что психопаты очень любят горькую пищу. Поэтому, если среди вас есть фанаты кофе или тоника, они сразу попадают под подозрение.

Профессии

Обычно психопаты встречаются среди людей, которые занимают такие должности как адвокат, генеральный директор, хирург, офицер полиции, священник, шеф-повар, госслужащий и специалист по продажам. Специалисты пришли к выводу, что психопатам легче раскрыть свой потенциал и добиться успеха именно на этих позициях.

Неадекватная женщина. Фото: freepik

Кроме того, психопаты имеют беспорядочные сексуальные связи, могут промышлять криминалом, очень высокомерны и верят в свою уникальность, не думают о завтрашнем дне, с легкостью врут, любят "развести" на деньги, очень черствые, не контролируют себя и никогда не признают своих ошибок.

Если вы тщательно выбираете свое окружение и не впускаете всех людей в свой круг общения, есть большая вероятность, что вы не наткнетесь на психопата. Однако, им может стать уже знакомый вам человек, поэтому следует быть осмотрительными и замечать все тревожные звоночки.

Ранее мы писали, какие признаки указывают, что среди вас есть социопат.

Также мы сообщали, какие сигналы свидетельствуют, что от мужчины нужно держаться подальше.