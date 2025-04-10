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Ховається за маскою — який вигляд має психопат у звичайному житті

10 квітня 2025 06:33
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Ознаки психопата у звичайному житті — це може бути хтось з ваших близьких
Агресивна жінка. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Люди часто уявляють під значенням "психопат" вбивць або агресивних та неадекватних осіб, які не можуть контролювати свої емоції. Однак ситуація набагато складніша, адже психопати можуть видатися, на перший погляд, цілком нормальними та навіть чарівними людьми. 

Новини.LIVE розповість про несподівані ознаки, що перед вами психопат.

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Як розпізнати психопата у звичайному житті

Насправді розпізнати психопата не так вже й легко, адже він може здаватися приємною та милою людиною. Досить часто його поведінка зовсім не така, як ми собі уявляємо: він може бути шанованим та професіоналом своєї справи. Водночас він не здатний до співчуття та жалю, а йому притаманні брехливість та егоцентризм. 

Як розпізнати психопата у звичайному житті
Зверхній та, на перший погляд, спокійний чоловік. Фото: freepik

Попри, що складно визначити, хто перед нами, низка нових досліджень дають нам кілька підказок, аби ми могли швидше "розгадати" людину:

Люблять ніч

У 2013 році австралійські вчені опублікували дослідження, де пояснили, що психопати — це сови і вони часто не сплять вночі. Вони порівняли таких людей з "хижаками" для яких краще темний час доби, коли інші сплять і стають беззахисними. 

Люблять гірке

Низка дослідників довели, що психопати дуже люблять гірку їжу. Тому, якщо серед вас є фанати кави чи тоніка, вони одразу потрапляють під підозру. 

Професії

Зазвичай психопати зустрічаються серед людей. які обіймають такі посади як адвокат, генеральний директор, хірург, офіцер поліції, священник, шеф-кухар, держслужбовець та спеціаліст з продажів. Фахівці дійшли до висновку, що психопатам легше розкрити свій потенціал та досягти успіху саме на цих позиціях. 

Ознаки психопата
Неадекватна жінка. Фото: freepik

Крім того, психопати мають безладні сексуальні зв'язки, можуть промишляти криміналом, дуже зверхні та вірять у свою унікальність, не думають про завтрашній день, з легкістю брешуть, люблять "розвести" на гроші, дуже черстві, не контролюють себе та ніколи не визнають своїх помилок.

Якщо ви ретельно обираєте своє оточення та не впускаєте усіх людей у своє коло спілкування, є більша ймовірність, що ви не натрапите на психопата. Однак, ним може стати вже знайома вам людина, тому слід бути обачними та помічати усі тривожні дзвіночки.

Раніше ми писали, які ознаки вказують, що серед вас є соціопат

Також ми повідомляли, які сигнали свідчать, що від чоловіка потрібно триматися якнайдалі

психологія емоції небезпека цікаві факти емоційне здоровʼя
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