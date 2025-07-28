Какой знак Зодиака является самым редким — эти люди отличаются от остальных

Какой знак Зодиака встречается реже всего — это уникальные люди
Самым редким знаком Зодиака является Водолей. Это люди, которые рождаются в период с 20 января по 18 февраля. Такие личности отличаются своей уникальностью и непростым характером.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Чем Водолей отличается от остальных знаков Зодиака
По статистике Водолей считается самым редким знаком Зодиака. Это связано с тем, что зимой традиционно рождаемость ниже, чем в другие времена года. К тому же февраль является самым коротким месяцем, из-за чего этот астрологический период меньше остальных.
Характеристика знака Водолей:
- стихия: воздух;
- управляющие планеты: Сатурн и Уран;
- даты рождения: с 20 января по 18 февраля;
- главные черты характера: независимость, творчество, верность, непредсказуемость;
- камни-талисманы: яшма, аметист, нефрит, жемчуг, змеевик;
- с кем совместимы лучше всего: Близнецы и Весы;
- с кем совместимы хуже всего: Тельцы и Скорпионы.
Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, действительно являются уникальными. Они отличаются нестандартным мышлением и способны вдохновлять других своими идеями. Характер у таких личностей очень непростой. Они непредсказуемы и могут удивлять решениями. Среди Водолеев часто встречаются ученые, исследователи и революционеры.
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