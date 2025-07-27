Який камінь підходить вашому знаку Зодіаку — підберіть свій ідеальний варіант

Дівчина тримає камені в руках. Фото: Pexels

Кожен знак Зодіаку належить до своєї стихії. Відповідно до цього потрібно підбирати каміння, яке стане справжнім оберегом та талісманом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Камені, що підходять знакам Зодіаку

Стихія землі — Телець, Діва і Козеріг

Представникам цих знаків Зодіаку підійдуть такі камені:

малахіт;

яшма;

жадеїт;

авантюрин;

агат.

Вони допоможуть підсилити кращі сторони характеру. Зокрема, додадуть наполегливості та працьовитості. Ці талісмани залучать фінансову стабільність та будуть сприяти кар'єрному росту.

Камені в руках. Фото: Pexels

Стихія води — Риби, Рак і Скорпіон

Цим знакам Зодіаку варто обирати такі камені:

аквамарин;

перли;

місячний камінь;

опал.

Такі мінерали будуть сприяти прояву творчого потенціалу. Вони допоможуть знайти спокій та подолати постійні перепади настрою. Крім того, ці камені підсилять гнучкість та інтуїцію.

Стихія вогню — Овен, Лев і Стрілець

Людям, що народились під цими знаками Зодіаку, варто обирати такі камені:

рубін;

гранат;

діамант;

тигрове око.

Каміння. Фото: Pexels

Ці камені принесуть успіх. Вони допоможуть зосередитися на досягненні поставленої мети й знайти потрібну енергію. Крім того, такі мінерали допоможуть приборкати невгамовні емоції.

Стихія повітря — Близнюки, Терези і Водолій

Цим знакам Зодіаку підходять такі камені:

кристали гірського кришталю;

раухтопаз;

рожевий кварц;

турмалін;

цитрин.

Ці камені допоможуть цим знакам Зодіаку "спуститись на землю". Часті такі люди ставлять перед собою недосяжні цілі й мінерали можуть це виправити. Вони підкажуть правильний шлях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку з роками стають тільки кращими.

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