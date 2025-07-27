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Головна Психологія Як вибрати свій талісман — камені для всіх знаків Зодіаку

Як вибрати свій талісман — камені для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 20:25
Який камінь підходить вашому знаку Зодіаку — підберіть свій ідеальний варіант
Дівчина тримає камені в руках. Фото: Pexels
Ключові моменти Камені, що підходять знакам Зодіаку

Кожен знак Зодіаку належить до своєї стихії. Відповідно до цього потрібно підбирати каміння, яке стане справжнім оберегом та талісманом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Камені, що підходять знакам Зодіаку

Стихія землі — Телець, Діва і Козеріг

Представникам цих знаків Зодіаку підійдуть такі камені: 

  • малахіт;
  • яшма;
  • жадеїт;
  • авантюрин;
  • агат.

Вони допоможуть підсилити кращі сторони характеру. Зокрема, додадуть наполегливості та працьовитості. Ці талісмани залучать фінансову стабільність та будуть сприяти кар'єрному росту.

Камені, що підходять знакам Зодіаку
Камені в руках. Фото: Pexels

Стихія води — Риби, Рак і Скорпіон 

Цим знакам Зодіаку варто обирати такі камені:

  • аквамарин;
  • перли;
  • місячний камінь;
  • опал.

Такі мінерали будуть сприяти прояву творчого потенціалу. Вони допоможуть знайти спокій та подолати постійні перепади настрою. Крім того, ці камені підсилять гнучкість та інтуїцію.

Стихія вогню — Овен, Лев і Стрілець

Людям, що народились під цими знаками Зодіаку, варто обирати такі камені:

  • рубін;
  • гранат;
  • діамант;
  • тигрове око.
Камені, що підходять знакам Зодіаку
Каміння. Фото: Pexels

Ці камені принесуть успіх. Вони допоможуть зосередитися на досягненні поставленої мети й знайти потрібну енергію. Крім того, такі мінерали допоможуть приборкати невгамовні емоції.

Стихія повітря — Близнюки, Терези і Водолій

Цим знакам Зодіаку підходять такі камені:

  • кристали гірського кришталю;
  • раухтопаз;
  • рожевий кварц;
  • турмалін;
  • цитрин.

Ці камені допоможуть цим знакам Зодіаку "спуститись на землю". Часті такі люди ставлять перед собою недосяжні цілі й мінерали можуть це виправити. Вони підкажуть правильний шлях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку з роками стають тільки кращими.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку є найбільш сумісними.

Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти талісман камінь
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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