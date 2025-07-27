Какой камень подходит вашему знаку Зодиака — подберите свой идеальный вариант

Как выбрать свой талисман — камни для всех знаков Зодиака
Каждый знак Зодиака принадлежит к своей стихии. В соответствии с этим нужно подбирать камни, которые станут настоящим оберегом и талисманом.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Камни, подходящие знакам Зодиака
Стихия земли — Телец, Дева и Козерог
Представителям этих знаков Зодиака подойдут такие камни:
- малахит;
- яшма;
- жадеит;
- авантюрин;
- агат.
Они помогут усилить лучшие стороны характера. В частности, придадут настойчивости и трудолюбия. Эти талисманы привлекут финансовую стабильность и будут способствовать карьерному росту.
Стихия воды — Рыбы, Рак и Скорпион
Этим знакам Зодиака стоит выбирать такие камни:
- аквамарин;
- жемчуг;
- лунный камень;
- опал.
Такие минералы будут способствовать проявлению творческого потенциала. Они помогут обрести спокойствие и преодолеть постоянные перепады настроения. Кроме того, эти камни усилят гибкость и интуицию.
Стихия огня — Овен, Лев и Стрелец
Людям, родившимся под этими знаками Зодиака, стоит выбирать такие камни:
- рубин;
- гранат;
- бриллиант;
- тигровый глаз.
Эти камни принесут успех. Они помогут сосредоточиться на достижении поставленной цели и найти нужную энергию. Кроме того, такие минералы помогут обуздать неуемные эмоции.
Стихия воздуха — Близнецы, Весы и Водолей
Этим знакам Зодиака подходят такие камни:
- кристаллы горного хрусталя;
- раухтопаз;
- розовый кварц;
- турмалин;
- цитрин.
Эти камни помогут этим знакам Зодиака "спуститься на землю". Часто такие люди ставят перед собой недостижимые цели и минералы могут это исправить. Они подскажут правильный путь.
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