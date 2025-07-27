Какой камень подходит вашему знаку Зодиака — подберите свой идеальный вариант

Девушка держит камни в руках. Фото: Pexels

Каждый знак Зодиака принадлежит к своей стихии. В соответствии с этим нужно подбирать камни, которые станут настоящим оберегом и талисманом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Камни, подходящие знакам Зодиака

Стихия земли — Телец, Дева и Козерог

Представителям этих знаков Зодиака подойдут такие камни:

малахит;

яшма;

жадеит;

авантюрин;

агат.

Они помогут усилить лучшие стороны характера. В частности, придадут настойчивости и трудолюбия. Эти талисманы привлекут финансовую стабильность и будут способствовать карьерному росту.

Камни в руках. Фото: Pexels

Стихия воды — Рыбы, Рак и Скорпион

Этим знакам Зодиака стоит выбирать такие камни:

аквамарин;

жемчуг;

лунный камень;

опал.

Такие минералы будут способствовать проявлению творческого потенциала. Они помогут обрести спокойствие и преодолеть постоянные перепады настроения. Кроме того, эти камни усилят гибкость и интуицию.

Стихия огня — Овен, Лев и Стрелец

Людям, родившимся под этими знаками Зодиака, стоит выбирать такие камни:

рубин;

гранат;

бриллиант;

тигровый глаз.

Камни. Фото: Pexels

Эти камни принесут успех. Они помогут сосредоточиться на достижении поставленной цели и найти нужную энергию. Кроме того, такие минералы помогут обуздать неуемные эмоции.

Стихия воздуха — Близнецы, Весы и Водолей

Этим знакам Зодиака подходят такие камни:

кристаллы горного хрусталя;

раухтопаз;

розовый кварц;

турмалин;

цитрин.

Эти камни помогут этим знакам Зодиака "спуститься на землю". Часто такие люди ставят перед собой недостижимые цели и минералы могут это исправить. Они подскажут правильный путь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака с годами становятся только лучше.

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