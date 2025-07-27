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Главная Психология Как выбрать свой талисман — камни для всех знаков Зодиака

Как выбрать свой талисман — камни для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 20:25
Какой камень подходит вашему знаку Зодиака — подберите свой идеальный вариант
Девушка держит камни в руках. Фото: Pexels
Ключевые моменты Камни, подходящие знакам Зодиака

Каждый знак Зодиака принадлежит к своей стихии. В соответствии с этим нужно подбирать камни, которые станут настоящим оберегом и талисманом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Камни, подходящие знакам Зодиака

Стихия земли — Телец, Дева и Козерог

Представителям этих знаков Зодиака подойдут такие камни:

  • малахит;
  • яшма;
  • жадеит;
  • авантюрин;
  • агат.

Они помогут усилить лучшие стороны характера. В частности, придадут настойчивости и трудолюбия. Эти талисманы привлекут финансовую стабильность и будут способствовать карьерному росту.

Камені, що підходять знакам Зодіаку
Камни в руках. Фото: Pexels

Стихия воды — Рыбы, Рак и Скорпион

Этим знакам Зодиака стоит выбирать такие камни:

  • аквамарин;
  • жемчуг;
  • лунный камень;
  • опал.

Такие минералы будут способствовать проявлению творческого потенциала. Они помогут обрести спокойствие и преодолеть постоянные перепады настроения. Кроме того, эти камни усилят гибкость и интуицию.

Стихия огня — Овен, Лев и Стрелец

Людям, родившимся под этими знаками Зодиака, стоит выбирать такие камни:

  • рубин;
  • гранат;
  • бриллиант;
  • тигровый глаз.
Камені, що підходять знакам Зодіаку
Камни. Фото: Pexels

Эти камни принесут успех. Они помогут сосредоточиться на достижении поставленной цели и найти нужную энергию. Кроме того, такие минералы помогут обуздать неуемные эмоции.

Стихия воздуха — Близнецы, Весы и Водолей

Этим знакам Зодиака подходят такие камни:

  • кристаллы горного хрусталя;
  • раухтопаз;
  • розовый кварц;
  • турмалин;
  • цитрин.

Эти камни помогут этим знакам Зодиака "спуститься на землю". Часто такие люди ставят перед собой недостижимые цели и минералы могут это исправить. Они подскажут правильный путь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака с годами становятся только лучше.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака являются наиболее совместимыми.

Астрология знаки Зодиака интересные факты талисман камень
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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