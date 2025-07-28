Який знак Зодіаку є найрідкіснішим — ці люди відрізняються від решти

Красива дівчина. Фото: Pexels

Найрідкіснішим знаком Зодіаку є Водолій. Це люди, які народжуються в період з 20 січня до 18 лютого. Такі особистості відрізняються своєю унікальністю та непростим характером.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чим Водолій відрізняється від решти знаків Зодіаку

За статистикою Водолій вважається найрідкіснішим знаком Зодіаку. Це пов'язано з тим, що взимку традиційно народжуваність нижча, ніж в інші пори року. До того ж лютий є найкоротшим місяцем, через що цей астрологічний період менший за решту.

Характеристика знаку Водолій:

стихія: повітря;

керуючі планети: Сатурн і Уран;

дати народження: з 20 січня до 18 лютого;

головні риси характеру: незалежність, творчість, вірність, непередбачуваність;

камені-талісмани: яшма, аметист, нефрит, перли, змійовик;

з ким сумісні найкраще: Близнюки та Терези;

з ким сумісні найгірше: Тельці та Скорпіони.

Красива дівчина. Фото: Pexels

Люди, що народились під цим знаком Зодіаку, справді є унікальними. Вони відрізняються нестандартним мисленням та здатні надихати інших своїми ідеями. Характер в таких особистостей дуже непростий. Вони непередбачувані й можуть дивувати рішеннями. Серед Водоліїв часто зустрічаються вчені, дослідники та революціонери.

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