Какие женщины вызывают зависимость у мужчин — их невозможно забыть

Мужчина целует женщину. Фото: Pexels

Есть женщины, которых забыть невозможно. Они не оставляют равнодушным едва ли не каждого мужчину и врезаются в память надолго. Ради них партнеры готовы свернуть горы. Однако, как правило, в таких отношениях, речь идет уже не о любви, а о зависимости.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие женщины вызывают у мужчин зависимость

Женщина-качели

Эмоционально нестабильные женщины привязывают к себе мужчин. Они меняют настроение чуть ли не ежедневно: сегодня безгранично любят, а завтра — становятся неприступными и холодными. Это в конечном итоге приводит к зависимости мужчины, который постоянно находится в ожидании ее сегодняшнего настроения.

Женщина-таинственность

Личности, которые молчат и говорят загадками, не просто привлекают ухажеров. Мужчины становятся зависимыми от таких женщин, поскольку тратят немало сил, чтобы разгадать "ребус". Эта игра затягивает как наркотик.

Влюбленный мужчина. Фото: Pexels

Женщина-зеркало

Безусловно, притягивают мужчин женщины, которые постоянно подстраиваются под его потребности. Она всегда такая, какой ее хочет видеть партнер. Это делает мужчину зависимым. В конце концов иллюзии разрушаются, но избранник чувствует, что менять что-то уже поздно.

Женщина-драма

Сводят мужчин с ума женщины, которые любят скандалы, слезы и истерики. Сначала она создает эмоциональный взрыв, а потом — оставляет его наедине с этим. Партнера такое поведение выбивает из равновесия. Он путает страсть с любовью, а адреналин с настоящей связью.

Мужчина любит женщину. Фото: Pexels

Женщина-собственница

Зависимыми мужчины становятся от тех партнерш, которые окружают их вниманием, заботой и контролем. Сначала это путают с любовью. Впоследствии партнер понимает, что он больше не принадлежит сам себе. Мужчина теряет собственные желания и волю, ведь постоянно должен сообщать, где он, с кем он почему не пишет.

Женщина-жертва

Женщины, которые все время страдают, также эмоционально привязывают мужчин к себе. Партнер в таком случае чувствует вину и хочет "спасти" избранницу от проблем, которые преследуют ее по жизни. В конце концов мужчина утопает вместе с такой женщиной.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что мужчина вам изменяет. Сигналы могут быть совершенно неожиданными.

Также мы рассказывали о том, почему не нужно меняться ради прихотей второй половинки. Есть ситуации, когда это может быть опасным.