Які жінки викликають залежність у чоловіків — їх неможливо забути

Чоловік цілує жінку. Фото: Pexels

Є жінки, яких забути неможливо. Вони не залишають байдужим чи не кожного чоловіка та врізаються у пам'ять надовго. Заради них партнери готові звернути гори. Однак зазвичай у таких стосунках, мова йде вже не про кохання, а про залежність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які жінки викликають у чоловіків залежність

Жінка-гойдалки

Емоційно нестабільні жінки прив'язують до себе чоловіків. Вони змінюють настрій чи не щодня — сьогодні безмежно кохають, а завтра — стають неприступними та холодними. Це зрештою призводить до залежності чоловіка, який постійно знаходиться в очікуванні її сьогоднішнього настрою.

Жінка-таємничість

Особистості, які мовчать та говорять загадками, не просто приваблюють залицяльників. Чоловіки стають залежними від таких жінок, оскільки витрачають чимало сил, аби розгадати "ребус". Ця гра затягує як наркотик.

Закоханий чоловік. Фото: Pexels

Жінка-дзеркало

Беззаперечно, притягують чоловіків жінки, які постійно підлаштовуються під його потреби. Вона завжди така, якою її хоче бачити партнер. Це робить чоловіка залежним. Зрештою ілюзії руйнуються, але обранець відчуває, що змінювати щось вже пізно.

Жінка-драма

Зводять чоловіків з розуму жінки, які люблять скандали, сльози та істерики. Спочатку вона створює емоційний вибух, а потім — залишає його наодинці з цим. Партнера така поведінка вибиває з рівноваги. Він плутає пристрасть з любов'ю, а адреналін зі справжнім зв'язком.

Чоловік кохає жінку. Фото: Pexels

Жінка-власниця

Залежними чоловіки стають від тих партнерок, які оточують їх увагою, турботою та контролем. Спершу це плутають з коханням. Згодом партнер розуміє, що він більше не належить сам собі. Чоловік втрачає власні бажання та волю, адже постійно повинен повідомляти, де він, з ким він, чому не пише.

Жінка-жертва

Жінки, які весь час страждають, також емоційно прив'язують чоловіків до себе. Партнер в такому випадку відчуває провину та хоче "врятувати" обраницю від негараздів, які переслідують її по життю. Натомість чоловік потопає разом з такою жінкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що чоловік вам зраджує. Сигнали можуть бути геть неочікуваними.

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