Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как понять свое предназначение в жизни — сверхпростой метод

Как понять свое предназначение в жизни — сверхпростой метод

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 17:50
Как понять, в чем ваше призвание — попробуйте этот метод
Девушка думает. Фото: Freepik

Иногда так трудно понять, куда дальше двигаться по жизни. Чтобы найти свое истинное предназначение, стоит попробовать один очень простой, но действенный метод, который изменит все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Простой метод узнать свою цель в жизни

Выделите для себя 40-60 минут, выключите телефон и останьтесь с собой один на один. Возьмите лист бумаги и напишите ответы на следующие вопросы:

  • что дает мне энергию даже когда устал (например, спорт, общение, творчество);
  • когда я чувствую, что я в своем потоке и в чем я действительно успешен;
  • что мне всегда интересно;
  • чем я могу помогать другим и о чем меня чаще всего просят (например, консультации, финансовые советы, помощь с компьютером);
  • когда я горжусь собой.
null
Мужчина задумался. Фото: Freepik

Посмотрите свои ответы и найдите точки пересечения. Определите, какие темы повторяются и выберите одну из них. Посвятите этой теме следующие 2-3 месяца. Всесторонне развивайте себя в этом направлении — проходите курсы или смотрите видео и сразу практикуйтесь.

Через три месяца стоит подвести итоги. Если вам хочется продолжать и дальше, то смело двигайтесь в этом направлении. Однако если вы чувствуете, что это не ваше, не стоит давить на себя. Вернитесь к списку и попробуйте другую тему.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко достигать целей. Эту методику изучают в Гарварде.

Также мы рассказывали о том, какие три фразы блокируют ваш рост. Вы ничего не можете достичь из-за этого.

психология советы интересные факты полезные советы самопознание
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации