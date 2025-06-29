Как понять, в чем ваше призвание — попробуйте этот метод

Девушка думает. Фото: Freepik

Иногда так трудно понять, куда дальше двигаться по жизни. Чтобы найти свое истинное предназначение, стоит попробовать один очень простой, но действенный метод, который изменит все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Выделите для себя 40-60 минут, выключите телефон и останьтесь с собой один на один. Возьмите лист бумаги и напишите ответы на следующие вопросы:

что дает мне энергию даже когда устал (например, спорт, общение, творчество);

когда я чувствую, что я в своем потоке и в чем я действительно успешен;

что мне всегда интересно;

чем я могу помогать другим и о чем меня чаще всего просят (например, консультации, финансовые советы, помощь с компьютером);

когда я горжусь собой.

Мужчина задумался. Фото: Freepik

Посмотрите свои ответы и найдите точки пересечения. Определите, какие темы повторяются и выберите одну из них. Посвятите этой теме следующие 2-3 месяца. Всесторонне развивайте себя в этом направлении — проходите курсы или смотрите видео и сразу практикуйтесь.

Через три месяца стоит подвести итоги. Если вам хочется продолжать и дальше, то смело двигайтесь в этом направлении. Однако если вы чувствуете, что это не ваше, не стоит давить на себя. Вернитесь к списку и попробуйте другую тему.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко достигать целей. Эту методику изучают в Гарварде.

Также мы рассказывали о том, какие три фразы блокируют ваш рост. Вы ничего не можете достичь из-за этого.