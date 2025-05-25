Гарвардська техніка, яка допоможе досягти успіху — це справді працює

Дівчина клеїть наліпки. Фото: Freepik

Справжнього успіху в житті досягають не всі. Це стається тільки тому, що люди не вміють правильно ставити перед собою цілі, а від цього ж залежить ледь не ввесь успіх справи. Існує одна гарвардська техніка, яка вже змінила життя мільйонів людей. Вона дійсно допомагає ставити цілі правильно та досягати їх.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Гарвардська техніка, яка допоможе досягнути успіху

Як показало гарвардське дослідження, ﻿﻿83% людей взагалі не ставлять перед собою цілей. Ще 14% чогось хочуть, але не записують свої бажання. Й лише 3% людей прописують свої цілі. Вони й досягають набагато більше, ніж інші.

Якщо ви прагнете чогось — запишіть ціль чітко та ясно. Це має бути конкретне формулювання бажань. Тобто, ви не просто маєте хотіти схуднути, а повинні поставити ціль — мінус шість кілограмів за місяць. І так працює з усім.

Дівчина пише у блокноті. Фото: Pexels

Крім того, ймовірність успіху підвищує ціль з прописаним дедлайном. Не ставте собі розмиті межі, а вкажіть конкретну дату до якої хочете відкласти три тисячі доларів, наприклад. Можете поділитись цією інформацією з близькими, аби мати додатковий стимул.

Відстежуйте власний прогрес та зрозумійте, що допомагає саме вам тримати фокус. Наприклад, прокидатись раніше на 20 хвилин чи читати 10 сторінок книги в день. Позначайте ті пункти, які ви зробили. Така проста техніка дійсно працює та допоможе вашій цілі не зависнути у повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички можуть змінити ваше життя. Вони допомагають досягнути успіху.

Також ми розповідали про те, як стати успішною людиною. Кілька простих, але дієвих порад допоможуть в цьому.