Гарвардская техника, которая поможет достичь успеха — это действительно работает

Девушка клеит наклейки. Фото: Freepik

Настоящего успеха в жизни достигают не все. Это происходит только потому, что люди не умеют правильно ставить перед собой цели, а от этого же зависит чуть ли не весь успех дела. Существует одна гарвардская техника, которая уже изменила жизнь миллионов людей. Она действительно помогает ставить цели правильно и достигать их.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Гарвардская техника, которая поможет достичь успеха

Как показало гарвардское исследование, 83% людей вообще не ставят перед собой целей. Еще 14% чего-то хотят, но не записывают свои желания. И только 3% людей прописывают свои цели. Они и достигают гораздо больше, чем другие.

Если вы хотите чего-то — запишите цель четко и ясно. Это должна быть конкретная формулировка желаний. То есть, вы не просто должны хотеть похудеть, вам нужно поставить цель — минус шесть килограммов за месяц. И так работает со всем.

Девушка пишет в блокноте. Фото: Pexels

Кроме того, вероятность успеха повышает цель с прописанным дедлайном. Не ставьте себе размытые границы, а укажите конкретную дату до которой хотите отложить три тысячи долларов, например. Можете поделиться этой информацией с близкими, чтобы иметь дополнительный стимул.

Отслеживайте собственный прогресс и поймите, что помогает именно вам держать фокус. Например, просыпаться раньше на 20 минут или читать 10 страниц книги в день. Отмечайте те пункты, которые вы сделали. Такая простая техника действительно работает и поможет вашей цели не зависнуть в воздухе.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки могут изменить вашу жизнь. Они помогают достичь успеха.

Также мы рассказывали о том, как стать успешным человеком. Несколько простых, но действенных советов помогут в этом.