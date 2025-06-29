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Головна Психологія Як зрозуміти своє призначення в житті — надпростий метод

Як зрозуміти своє призначення в житті — надпростий метод

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 17:50
Як зрозуміти, у чому ваше покликання — спробуйте цей метод
Дівчина думає. Фото: Freepik

Інколи так важко зрозуміти, куди далі рухатись по життю. Аби знайти своє істинне призначення, варто спробувати один дуже простий, але дієвий метод, який змінить все.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Виділіть для себе 40-60 хвилин, вимкніть телефон та залиштеся з собою сам на сам. Візьміть аркуш паперу та напишіть відповіді на такі питання:

  • що дає мені енергію навіть коли втомився (наприклад, спорт, спілкування, творчість);
  • коли я відчуваю, що я у своєму потоці і в чому я дійсно успішний;
  • що мені завжди цікаво;
  • чим я можу допомагати іншим та про що мене найчастіше просять (наприклад, консультації, фінансові поради, допомога з комп'ютером);
  • коли я пишаюся собою.
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Чоловік задумався. Фото: Freepik

Подивіться свої відповіді та знайдіть точки перетину. Визначте, які теми повторюються та виберіть одну з них. Присвятіть цій темі наступні 2-3 місяці. Всебічно розвивайте себе у цьому напрямку — проходьте курси чи дивіться відео й одразу практикуйтесь.

Через три місяці варто підбити підсумки. Якщо вам хочеться продовжувати й надалі, то сміливо рухайтесь в цьому напрямку. Однак, якщо ви відчуваєте, що це не ваше, не варто тиснути на себе. Поверніться до списку та спробуйте іншу тему.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко досягати цілей. Цю методику вивчають у Гарварді.

Також ми розповідали про те, які три фрази блокують ваше зростання. Ви нічого не можете досягнути через це.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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