Как избавиться навсегда от долгов — эти советы помогут начать новую жизнь

Девушка держит деньги в руках. Фото: Freepik

Попасть в долговую ловушку не сложно, она затягивает незаметно. Такую ситуацию следует немедленно брать под контроль и исправлять. Улучшить финансовое положение может каждый и это зависит не только от уровня заработка.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Закрыть "кредитный кран"

Чтобы начать отдавать долги, нужно остановиться. Вы не сможете закрыть старые кредиты, открыв новые. Уменьшите лимиты до минимума, чем меньше соблазна, тем проще будет сфокусироваться на старых долгах и не заводить новые. Кредит — это источник новых финансовых проблем, на который стоит поставить полный запрет.

Честно поговорите с собой

Чтобы выйти из долгов, нужно осознать проблему и честно посмотреть на свое положение. Выпишите абсолютно все свои кредиты, займы и долги. Решите, что вам действительно необходимо, а на что можно не тратить средства. Вы удивитесь, когда увидите сколько денег уходит на ненужные мелочи.

Девушка считает деньги. Фото: Freepik

Выберите стратегию выхода из долгов

После того, как вы узнали все о своих долгах, бюджете и ресурсах, выберите стратегию. Составьте план, который поможет решить проблему. Сначала выплачивайте долг с наибольшей процентной ставкой. В дальнейшем переходите к следующему по размеру процента.

Освойте новые финансовые привычки

Выход из долгов невозможен без изменения мышления и привычек. Самый простой пример — не покупайте сразу. Берите себе немного времени на то, чтобы подумать. Измените мышление с "я хочу это прямо сейчас, но в долг", на установку "я заработаю, чтобы позволить себе эту вещь". Кроме того, стоит создать резервный фонд. Он защитит вас от непредвиденных ситуаций.

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