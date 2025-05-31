Як позбутись назавжди боргів — ці поради допоможуть розпочати нове життя

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Потрапити у боргову пастку не складно, вона затягує непомітно. Таку ситуацію варто негайно брати під контроль та виправляти. Покращити фінансове становище може кожен й це залежить не тільки від рівня заробітку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як позбутись боргів раз й назавжди

Закрити "кредитний кран"

Щоб почати віддавати борги, потрібно зупинитись. Ви не зможете закрити старі кредити, відкривши нові. Зменшіть ліміти до мінімуму. Чим менше спокуси, тим простіше буде сфокусуватися на старих боргах й не заводити нові. Кредит — це джерело нових фінансових проблем, на яке варто поставити повну заборону.

Чесно поговоріть з собою

Аби вийти з боргів, потрібно усвідомити проблему та чесно подивитись на своє становище. Випишіть абсолютно всі свої кредити, позики та борги. Вирішіть, що вам дійсно необхідно, а на що можна не витрачати кошти. Ви здивуєтесь, коли побачите скільки грошей йде на непотрібні дрібниці.

Дівчина рахує гроші. Фото: Freepik

Виберіть стратегію виходу з боргів

Після того, як ви дізнались все про свої борги, бюджет та ресурси, оберіть стратегію. Складіть план, який допоможе розв'язати проблему. Спочатку виплачуйте борг із найбільшою відсотковою ставкою. Надалі переходьте до наступного за розміром відсотка.

Освойте нові фінансові звички

Вихід із боргів неможливий без зміни мислення та звичок. Найпростіший приклад — не купуйте одразу. Беріть собі трохи часу на те, щоб подумати. Змініть мислення з "я хочу це прямо зараз, але в борг", на установку "я зароблю, щоб дозволити собі цю річ". Крім того, варто створити резервний фонд. Він захистить вас від непередбачених ситуацій.

Раніше ми писали про те, як залучити багатство за допомогою афірмацій. Ці прості фрази можуть змінити все.

Також ми розповідали про те, що призводить до бідності. Багаті люди ніколи цього не роблять.