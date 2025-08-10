Как загадать желание, чтобы оно сбылось — это действительно работает

Мечтательная девушка. Фото: Freepik

Желания нужно загадывать правильно, чтобы они сбылись. Есть одна техника, которая действительно работает и поможет воплотить мечты в реальность, но о ней мало кто знает.

Что сделать, чтобы желание сбылось

Для того, чтобы ваши желания не остались навсегда только мечтами, стоит подойти к этому со всей серьезностью. Их нужно четко сформулировать и записать в блокноте или в телефоне. Очень важно время, когда вы это делаете. В частности, необходимо дождаться новой Луны, или так называемого новолуния. Такие дни считаются особыми. Это придаст вам энергии и сил воплотить желания в жизнь.

Описывание своих мечтаний — это важный психологический прием. Он поможет объективно оценить свои цели и правильно их сформулировать. Однако очень важно детально описывать то, чего вы хотите. Неправильно сформулированные желания могут обернуться против вас.

Например, мало написать просто о том, что вы хотите вдвое увеличить доход, ведь Вселенная понимает слова буквально. Так, например, она начнет позволять вам работать сразу на нескольких работах, однако вряд ли это то, о чем вы мечтали. Правильно будет сформулировать мысль следующим образом: "Хочу, чтобы моя заработная плата на нынешней работе к концу 2025 года выросла вдвое при тех же временных затратах".

При этом вы можете изменить свои цели, если в процессе задумали что-то другое. Просто перепишите их и сформулируйте по-новому. Или же добавьте новые желания, если старые уже сбылись. Мечтать можно и не стоит этого бояться. Просто нужно знать, как делать это правильно.

