Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как правильно загадывать желания — так они действительно сбудутся

Как правильно загадывать желания — так они действительно сбудутся

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 17:50
Как загадать желание, чтобы оно сбылось — это действительно работает
Мечтательная девушка. Фото: Freepik
Ключевые моменты Что сделать, чтобы желание сбылось

Желания нужно загадывать правильно, чтобы они сбылись. Есть одна техника, которая действительно работает и поможет воплотить мечты в реальность, но о ней мало кто знает.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что сделать, чтобы желание сбылось

Для того, чтобы ваши желания не остались навсегда только мечтами, стоит подойти к этому со всей серьезностью. Их нужно четко сформулировать и записать в блокноте или в телефоне. Очень важно время, когда вы это делаете. В частности, необходимо дождаться новой Луны, или так называемого новолуния. Такие дни считаются особыми. Это придаст вам энергии и сил воплотить желания в жизнь.

Описывание своих мечтаний — это важный психологический прием. Он поможет объективно оценить свои цели и правильно их сформулировать. Однако очень важно детально описывать то, чего вы хотите. Неправильно сформулированные желания могут обернуться против вас.

Що зробити, аби бажання збулося
Девушка улыбается и мечтает. Фото: Pexels

Например, мало написать просто о том, что вы хотите вдвое увеличить доход, ведь Вселенная понимает слова буквально. Так, например, она начнет позволять вам работать сразу на нескольких работах, однако вряд ли это то, о чем вы мечтали. Правильно будет сформулировать мысль следующим образом: "Хочу, чтобы моя заработная плата на нынешней работе к концу 2025 года выросла вдвое при тех же временных затратах".

При этом вы можете изменить свои цели, если в процессе задумали что-то другое. Просто перепишите их и сформулируйте по-новому. Или же добавьте новые желания, если старые уже сбылись. Мечтать можно и не стоит этого бояться. Просто нужно знать, как делать это правильно.

Напомним, ранее мы писали о том, почему большинство людей перестало мечтать.

Также мы рассказывали о новом методе исполнения желаний, который поможет воплотить все в реальность.

психология советы мечты нумерология желание
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации