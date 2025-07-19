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Главная Психология Как начинается шизофрения — первые неочевидные признаки

Как начинается шизофрения — первые неочевидные признаки

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:40
Как в начале проявляется шизофрения — обратите внимание на эти неочевидные признаки
Расстроенная девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Главные признаки шизофрении

Шизофрения — серьезная болезнь, которая приводит к потере связи человека с реальностью. Сейчас невозможно вылечить ее полностью, однако если заметить признаки такой психической болезни на ранних стадиях, то качество жизни удастся улучшить.

Об этом пишет ТСН.

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Галлюцинации и бред

Люди, болеющие шизофренией, могут слышать разные голоса и даже чувствовать прикосновения. Им будто кто-то постоянно подсказывает, что делать. Нередко шизофреники думают, что их контролируют посторонние силы. Не менее важный признак такой болезни — бред. Такие люди считают себя избранными, чувствуют "преследование" или общаются с высшими силами.

Странное поведение

Характер и поведение человека, который болеет шизофренией, меняется кардинально. Например, активный человек внезапно становится ленивым, а ярый любитель чистоты загрязняет квартиру до основания. Также возможны внезапные проявления агрессии или наоборот человек теряет способность проявлять эмоции. Больные шизофренией изолируют себя и перестают общаться даже с близкими.

Головні ознаки шизофренії
Странное поведение девушки. Фото: Pexels

Нарушение мышления

Человек перестает строить логические предложения, его речь становится отрывочной и нелогичной. Могут появиться вымышленные слова, повторяющиеся фразы или бессвязный поток мыслей. Возможны приступы бесконтрольного речевого потока или, наоборот, заторможенность речи, когда больной обрывается на полуслове и не помнит, что и зачем говорил.

Ступор

Это еще один неочевидный признак, который может указывать на шизофрению. Ступор, молчание или неподвижный взгляд должны стать важным звоночком. Шизофрения начинается с равнодушия, отсутствия желания делать даже базовые вещи и апатии. Многие люди, которые имеют эту болезнь, страдают депрессией.

Напомним, ранее мы писали о том, о чем может свидетельствовать спонтанность человека.

Также мы рассказывали о том, как цвета влияют на психику человека.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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