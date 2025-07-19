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Головна Психологія Як починається шизофренія — перші неочевидні ознаки

Як починається шизофренія — перші неочевидні ознаки

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:40
Як на початку проявляється шизофренія — зверніть увагу на ці неочевидні ознаки
Засмучена дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Головні ознаки шизофренії

Шизофренія — серйозна хвороба, яка призводить до втрати зв'язку людини з реальністю. Наразі неможливо вилікувати її повністю, однак якщо помітити ознаки такої психічної хвороби на ранніх стадіях, то якість життя вдасться покращити.

Про це пише ТСН.

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Головні ознаки шизофренії

Галюцинації та марення

Люди, що хворіють на шизофренію, можуть чути різні голоси та навіть відчувати доторки. Їм ніби хтось постійно підказує, що робити. Нерідко шизофреніки думають, що їх контролюють сторонні сили. Не менш важлива ознака такої хвороби — марення. Такі люди вважають себе обраними, відчувають "переслідування" чи спілкуються з вищими силами.

Дивна поведінка

Характер та поведінка людини, яка хворіє на шизофренію, змінюється кардинально. Наприклад, активна людина раптово стає лінивою, а затятий любитель чистости забруднює квартиру вщент. Також можливі раптові прояви агресії чи навпаки людина втрачає здатність проявляти емоції. Хворі на шизофренію ізолюють себе та перестають спілкуватись навіть з близькими.

Головні ознаки шизофренії
Дивна поведінка дівчини. Фото: Pexels

Порушення мислення

Людина перестає будувати логічні речення, її мова стає уривчастою та нелогічною. Можуть з’явитися вигадані слова, повторювані фрази або незв’язний потік думок. Можливі напади безконтрольного мовного потоку чи, навпаки, загальмованість мови, коли хворий обривається на півслові і не пам’ятає, що й навіщо говорив.

Ступор

Це ще одна неочевидна ознака, яка може вказувати на шизофренію. Ступор, мовчання чи нерухомий погляд мають стати важливим дзвіночком. Шизофренія починається з байдужості, відсутності бажання робити навіть базові речі та апатії. Багато людей, які мають цю хворобу, страждають на депресію. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, про що може свідчити спонтанність людини.

Також ми розповідали про те, як кольори впливають на психіку людини.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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