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Главная Психология Как навсегда избавиться от долгов — попробуйте метод Дэйва Рамзи

Как навсегда избавиться от долгов — попробуйте метод Дэйва Рамзи

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Дата публикации 14 июня 2025 06:55
Как навсегда выбраться из долговой ямы — руководствуйтесь одним простым правилом
Мужчина считает копейки. Фото: Freepik
Ключові моменти Метод, который избавит вас от долгов

Долги — это финансовая яма, из которой выбраться бывает довольно сложно. Чтобы помочь тем, кто попал в такую ловушку, американец Дэйв Рамзи разработал действенную методику. Она точно поможет вам навсегда забыть о финансовых трудностях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Метод, который избавит вас от долгов

Снежный ком долгов

Для начала выпишите все свои долги — от самого маленького до самого большого. Начните гасить самый маленький, вкладывая в него все, что можно. Продолжайте закрывать финансовые обязательства, двигаясь по очереди.

Создайте подушку безопасности

Чтобы в будущем не влезать в долги, стоит позаботиться о подушке безопасности. Это не должны быть средства для развлечений или отпуска. Это именно тот актив, который можно будет использовать в случае проблемы, а не лезть в новый долг.

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Деньги в кошельке. Фото: Freepik

Живите как бедный человек

Сократите собственные расходы и решительно забудьте на время о некоторых вещах, которые тянут из вас много денег. Живите некоторое время как бедный человек, чтобы в конце концов жить так, как никогда раньше. Это может быть сложно, но действенно.

Не берите новых долгов

Забудьте о кредитках и рассрочках. Не стоит влезать в новые долги, если у вас уже есть финансовые трудности. Это не поможет, а наоборот — сделает ваше положение еще хуже.

Напомним, ранее мы писали о том, какие финансовые привычки изменят вашу жизнь. Это поможет разбогатеть.

Также мы рассказывали о том, как ChatGPT может помочь выбраться из долгов. Задайте ему правильные запросы.

психология деньги долги советы финансы
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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