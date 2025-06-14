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Головна Психологія Як назавжди позбутись боргів — спробуйте цей метод Дейва Рамзі

Як назавжди позбутись боргів — спробуйте цей метод Дейва Рамзі

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 06:55
Як назавжди вибратись з боргової ями — керуйтесь одним простим правилом
Чоловік складає копійки. Фото: Freepik
Ключові моменти Метод, який позбавить вас боргів

Борги — це фінансова яма, з якої вибратись буває досить складно. Аби допомогти тим, хто потрапив у таку пастку, американець Дейв Рамзі розробив дієву методику. Вона точно допоможе вам назавжди забути про фінансові труднощі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Метод, який позбавить вас боргів

Снігова куля боргів

Для початку випишіть всі свої борги — від найменшого до найбільшого. Почніть гасити найменший, вкладаючи в нього все, що можна. Продовжуйте закривати фінансові зобов'язання, рухаючись по черзі.

Створіть подушку безпеки

Аби в майбутньому не влазити в борги, варто подбати про подушку безпеки. Це не мають бути кошти для розваг чи відпустки. Це саме той актив, який можна буде використати в разі проблеми, а не лізти в новий борг.

Як позбутись боргів раз й назавжди
Гроші в гаманці. Фото: Freepik

Живіть як бідна людина

Скоротіть власні витрати та рішуче забудьте на певний час про деякі речі, що тягнуть з вас багато грошей. Живіть певний час як бідна людина, аби зрештою жити так, як ніколи раніше. Це може бути складно, але дієво.

Не беріть нових боргів

Забудьте про кредитки та розстрочки. Не варто влазити в нові борги, якщо у вас вже є фінансові труднощі. Це не допоможе, а навпаки — зробить ваше становище ще гіршим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фінансові звички змінять ваше життя. Це допоможе розбагатіти.

Також ми розповідали про те, як ChatGPT може допомогти вибратися з боргів. Поставте йому правильні запити.

психологія гроші борги поради фінанси
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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