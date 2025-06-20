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Главная Психология Как наладить жизнь после расставания — вот что поможет женщине

Как наладить жизнь после расставания — вот что поможет женщине

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Дата публикации 20 июня 2025 17:50
Как женщине начать новую жизнь после расставания — начните с этих простых вещей
Одинокая женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти Советы для женщины, которая разорвала отношения

Период после расставания всегда тяжелый. Важно знать, что поможет женщине легче пережить разлуку и найти гармонию в одиночестве. В частности, этот период стоит посвятить уходу за собой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Сделать перерыв в отношениях

Если бывшие отношения только завершились, не стоит сразу же искать новую любовь. Позвольте себе насладиться одиночеством. Услышьте собственные желания и удовлетворите свои потребности.

Самым разумным решением женщины после развода станет перерыв. В это время подумайте о планах на жизнь и цели. Стоит также посвятить время себе. Сходите к косметологу или на массаж, сделайте процедуры, о которых давно мечтали.

Головні кроки жінки після розірвання стосунків
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Не становиться на старые грабли

Конечно, партнер может попытаться восстановить ваши отношения. Однако женщине стоит помнить, что именно стало причиной развода. Не позволяйте себе сделать одну и ту же ошибку.

Не все люди стремятся измениться, даже если они обещают это сделать. Поэтому если вы все же решитесь возобновить отношения, то есть вероятность того, что через некоторое время все снова закончится расставанием.

Напомним, ранее мы писали о том, что может разрушить любовь навсегда. Из-за этого расходятся многие пары.

Также мы рассказывали о том, стоит ли давать второй шанс бывшему. Важно понимать, что отношения уже не будут такими, как раньше.

развод советы любовь одиночество отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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