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Головна Психологія Як налагодити життя після розставання — ось що допоможе жінці

Як налагодити життя після розставання — ось що допоможе жінці

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 17:50
Як жінці почати нове життя після розставання — почніть із цих простих речей
Самотня жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Поради для жінки, яка розірвала стосунки

Період після розставання завжди важкий. Важливо знати, що допоможе жінці легше пережити розлуку та знайти гармонію в самотності. Зокрема, цей період варто присвятити догляду за собою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Поради для жінки, яка розірвала стосунки

Зробити перерву у стосунках

Якщо колишні відносини тільки завершились, не варто одразу ж шукати нову любов. Дозвольте собі насолодитись самотністю. Почуйте власні бажання та задовольніть свої потреби.

Найрозумнішим рішенням жінки після розлучення стане перерва. У цей час подумайте про плани на життя та цілі. Варто також присвятити час собі. Сходіть до косметолога чи на масаж, зробіть процедури, про які давно мріяли.

Головні кроки жінки після розірвання стосунків
Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Не ставати на старі граблі

Звичайно, партнер може спробувати відновити ваші стосунки. Однак жінці варто пам'ятати, що саме стало причиною розлучення. Не дозволяйте собі зробити одну й ту ж помилку.

Не всі люди прагнуть змінитись, навіть якщо вони обіцяють це зробити. Тому якщо ви все ж наважитесь відновити стосунки, то є ймовірність того, що через деякий час все знову закінчиться розставанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що може зруйнувати кохання назавжди. Через це розходяться багато пар.

Також ми розповідали про те, чи варто давати другий шанс колишньому. Важливо розуміти, що стосунки вже не будуть такими, як раніше.

розлучення поради кохання самотність стосунки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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