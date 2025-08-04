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Главные критерии красоты — на что на самом деле обращают внимание

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:30
Критерии красоты человека — ученые ответили, что главное во внешности
Красивая девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Что указывает на красоту человека

Датские ученые решили исследовать, как на самом деле оценивают человеческую красоту. Исследователи обнаружили, что окружающие обращают внимание на несколько главных черт и по этому понимают, нравится ли им внешность человека.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что указывает на красоту человека

В ходе исследования ученые создали модель оценки идеальной красоты человека. Самым главным параметром оказалась симметричность лица. Если правая и левая части совпадают, то внешность кажется красивее. Если симметричность отсутствует, то человек теряет привлекательность в глазах других.

Що вказує на красу людини
Девушка с красивой внешностью. Фото: Pexels

Также обаяния добавляют оригинальные черты лица. Например, необычный размер носа или форма подбородка. Это делает внешность интереснее и привлекательнее других. Не менее важным критерием красоты является кожа. Она должна быть ухожена, чтобы производить положительное впечатление и улучшить оценку внешности.

Не стоит увлекаться загаром, поскольку он может провоцировать появление морщин. Это будет расцениваться как признак старости. К тому же неестественный цвет кожи лица может восприниматься как признак плохого здоровья. Это также снизит привлекательность человека.

Напомним, ранее мы писали о том, как за 60 дней стать человеком, которого не узнает никто.

Также мы рассказывали о том, какие привычки продлят жизнь и помогут чувствовать себя лучше.

психология открытие ученые красота интересные факты
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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