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Головні критерії краси — на що насправді звертають увагу

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 12:30
Критерії краси людини — вчені відповіли, що головне у зовнішності
Красива дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Що вказує на красу людини

Данські вчені вирішили дослідити, як насправді оцінюють людську красу. Дослідники виявили, що оточуючі звертають увагу на кілька головних рис й по цьому розуміють, чи подобається їм зовнішність людини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що вказує на красу людини

Під час дослідження вчені створили модель оцінки ідеальної краси людини. Найголовнішим параметром виявилась симетричність обличчя. Якщо права та ліва частини збігаються, то зовнішність здається гарнішою. Якщо симетричність відсутня, то людина втрачає привабливість в очах інших.

Що вказує на красу людини
Дівчина з гарною зовнішністю. Фото: Pexels

Також чарівності додають оригінальні риси обличчя. Наприклад, незвичний розмір носа чи форма підборіддя. Це робить зовнішність цікавішою та привабливішою за інших. Не менш важливим критерієм краси є шкіра. Вона має бути доглянута, аби справляти позитивне враження та поліпшити оцінку зовнішності.

Не варто захоплюватись засмагою, оскільки вона може провокувати появу зморшок. Це буде розцінюватись як ознака старості. До того ж неприродний колір шкіри обличчя може сприйматися як ознака поганого здоров'я. Це також знизить привабливість людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за 60 днів стати людиною, яку не впізнає ніхто.

Також ми розповідали про те, які звички продовжать життя та допоможуть почуватись краще.

психологія відкриття вчені краса цікаві факти
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
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