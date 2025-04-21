Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной — мнение психологов

Дружба между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Дискуссии о возможности дружбы между мужчинами и женщинами ведутся десятилетиями. Одни убеждены, что это возможно. Другие же, наоборот, уверены, что такие отношения обречены еще с самого начала. Специалисты даже провели исследование, чтобы выяснить истину.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Доктор Монс Бендиксен вместе с несколькими психологами провел исследование, чтобы выяснить, возможна ли на самом деле дружба между мужчиной и женщиной. Участие в эксперименте приняли 600 лучших друзей. Опрос показал расхождение сразу же — мужчины и женщины совершенно неправильно понимают дружбу друг друга.

Почти 90% ответили, что они рассматривают подругу как возможного партнера в романтических отношениях. При этом почти 88% женщин заявили об обратном. То есть большинство мужчин делают вид, что дружат. На самом деле они стремятся сблизиться таким образом.

Девушка общается с другом. Фото: Pexels

Также исследование выяснило, что большинство мужчин предполагали, что романтическое влечение к ним взаимное со стороны девушки. Женщины же вообще не догадывались о таких чувствах в свою сторону. Они предполагали, что их дружба не имеет никаких скрытых подтекстов.

Психологи в конце концов пришли к выводу, что мужчинам трудно быть "просто друзьями", по сравнению с женщинами. Доктор Бендиксен отметил, что в 99% они не способны выключить биологическое влечение к женщинам.

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