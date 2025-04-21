Чи можлива дружба між чоловіком та жінкою — думка психологів

Дружба між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Дискусії про можливість дружби між чоловіками та жінками точаться десятиліттями. Одні переконані, що це можливо. Інші ж, навпаки, впевнені, що такі стосунки приречені ще із самого початку. Фахівці навіть провели дослідження, аби з'ясувати істину.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи можлива дружба між чоловіком і жінкою

Доктор Монс Бендіксен разом із кількома психологами провів дослідження, аби з'ясувати, чи можлива насправді дружба між чоловіком й жінкою. Участь в експерименті взяли 600 найкращих друзів. Опитування показало розбіжність одразу ж — чоловіки та жінки абсолютно неправильно розуміють дружбу одне одного.

Майже 90% відповіли, що вони розглядають подругу як можливого партнера в романтичних стосунках. При цьому майже 88% жінок заявили про геть зворотне. Тобто більшість чоловіків удають, що дружать. Насправді ж вони прагнуть зблизитись таким чином.

Дівчина спілкується з другом. Фото: Pexels

Також дослідження з'ясувало, що більшість чоловіків припускали, що романтичний потяг до них взаємний зі боку дівчини. Жінки ж взагалі не здогадувались про такі почуття у свій бік. Вони припускали, що їхня дружба не має жодних прихованих підтекстів.

Психологи зрештою дійшли висновку, що чоловікам важко бути "просто друзями", порівняно з жінками. Доктор Бендіксен зазначив, що у 99% вони не здатні вимкнути біологічний потяг до жінок.

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