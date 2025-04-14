Почему лысые мужчины нравятся женщинам — психологи удивили ответом

Лысый мужчина. Фото: freepik

Каждая женщина имеет свой идеал мужчины, которого хочет видеть своим избранником. Однако очень часто девушкам нравятся лысые мужчины и этому есть научные объяснения.

Новини.LIVE объяснит, почему так происходит.

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Почему лысые мужчины нравятся женщинам

Психологи объяснили, что женщины часто ассоциируют лысых мужчин с силой, уверенностью и лидерскими качествами. И это не просто модный тренд, а символ мужского успеха.

Лысый мужчина. Фото: freepik

Отмечается, что пристальное внимание к лысым мужчинам началось еще в 70-х годах, когда исследования ученых показали, что облысение связано с высоким уровнем тестостерона. Такие открытия стали основой для дальнейших научных исследований, которые поддерживают мнение о том, что облысение — это сигнал о силе и мужественности.

Кроме того, такое явление имеет и эволюционное объяснение, ведь у самцов горилл и шимпанзе, если они агрессивны и активны, нередко наблюдается облысение. Это стало понятно благодаря наблюдениям за животным миром, где такая особенность является признаком силы и доминирования в схватках.

Таким образом, волосы, возможно, играют роль не только как эстетический элемент, но и как биологический фактор, усиливающий привлекательность мужской силы и решительности.

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