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Почему женщинам нравятся лысые мужчины — неожиданные причины

14 апреля 2025 18:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему лысые мужчины нравятся женщинам — психологи удивили ответом
Лысый мужчина. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Каждая женщина имеет свой идеал мужчины, которого хочет видеть своим избранником. Однако очень часто девушкам нравятся лысые мужчины и этому есть научные объяснения.

Новини.LIVE объяснит, почему так происходит.

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Почему лысые мужчины нравятся женщинам

Психологи объяснили, что женщины часто ассоциируют лысых мужчин с силой, уверенностью и лидерскими качествами. И это не просто модный тренд, а символ мужского успеха.

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Лысый мужчина. Фото: freepik

Отмечается, что пристальное внимание к лысым мужчинам началось еще в 70-х годах, когда исследования ученых показали, что облысение связано с высоким уровнем тестостерона. Такие открытия стали основой для дальнейших научных исследований, которые поддерживают мнение о том, что облысение — это сигнал о силе и мужественности.

Кроме того, такое явление имеет и эволюционное объяснение, ведь у самцов горилл и шимпанзе, если они агрессивны и активны, нередко наблюдается облысение. Это стало понятно благодаря наблюдениям за животным миром, где такая особенность является признаком силы и доминирования в схватках.

Таким образом, волосы, возможно, играют роль не только как эстетический элемент, но и как биологический фактор, усиливающий привлекательность мужской силы и решительности.

Ранее мы писали, как встретить достойного мужчину, если у женщины уже есть дети.

Также мы сообщали, что значит, когда в паре резко изменилось поведение партнера.

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19:34 Forbes Ukraine провел строительный форум Forbes Development 2025

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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