Чому лисі чоловіки подобаються жінкам — психологи здивували відповіддю

Лисий чоловік. Фото: freepik

Кожна жінка має свій ідеал чоловіка, якого хоче бачити своїм обранцем. Однак дуже часто дівчатам подобаються лисі чоловіки і цьому є наукові пояснення.

Новини.LIVE пояснить, чому так відбувається.

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Чому лисі чоловіки подобаються жінкам

Психологи пояснили, що жінки часто асоціюють лисих чоловіків з силою, впевненістю та лідерськими якостями. І це не просто модний тренд, а символ чоловічого успіху.

Лисий чоловік. Фото: freepik

Зазначається, що пильна увага до лисих чоловіків почалася ще в 70-х роках, коли дослідження науковців показали, що облисіння пов'язане з високим рівнем тестостерону. Такі відкриття стали підґрунтям для подальших наукових досліджень, які підтримують думку про те, що облисіння — це сигнал про силу та мужність.

Крім того, таке явище має і еволюційне пояснення, адже у самців горил та шимпанзе, якщо вони агресивні та активні, нерідко спостерігається облисіння. Це стало зрозуміло завдяки спостереженням за тваринним світом, де така особливість є ознакою сили та домінування у сутичках.

Таким чином, волосся, можливо, відіграє роль не тільки як естетичний елемент, але і як біологічний фактор, що посилює привабливість чоловічої сили та рішучості.

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