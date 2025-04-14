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Чому жінкам подобаються лисі чоловіки — неочікувані причини

14 квітня 2025 18:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Чому лисі чоловіки подобаються жінкам — психологи здивували відповіддю
Лисий чоловік. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Кожна жінка має свій ідеал чоловіка, якого хоче бачити своїм обранцем. Однак дуже часто дівчатам подобаються лисі чоловіки і цьому є наукові пояснення. 

Новини.LIVE пояснить, чому так відбувається.

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Чому лисі чоловіки подобаються жінкам

Психологи пояснили, що жінки часто асоціюють лисих чоловіків з силою, впевненістю та лідерськими якостями. І це не просто модний тренд, а символ чоловічого успіху. 

Чому лисі чоловіки подобаються жінкам
Лисий чоловік. Фото: freepik

Зазначається, що пильна увага до лисих чоловіків почалася ще в 70-х роках, коли дослідження науковців показали, що облисіння пов'язане з високим рівнем тестостерону. Такі відкриття стали підґрунтям для подальших наукових досліджень, які підтримують думку про те, що облисіння — це сигнал про силу та мужність. 

Крім того, таке явище має і еволюційне пояснення, адже у самців горил та шимпанзе, якщо вони агресивні та активні, нерідко спостерігається облисіння. Це стало зрозуміло завдяки спостереженням за тваринним світом, де така особливість є ознакою сили та домінування у сутичках.

Таким чином, волосся, можливо, відіграє роль не тільки як естетичний елемент, але і як біологічний фактор, що посилює привабливість чоловічої сили та рішучості.

Раніше ми писали, як зустріти гідного чоловіка, якщо у жінки вже є діти. 

Також ми повідомляли, що означає, коли в парі різко змінилась поведінка партнера

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19:06 Угорщина блокуватиме військову місію ЄС в Україні — Сіярто

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19:02 Дворазовий чемпіон світу загинув унаслідок артобстрілу

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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