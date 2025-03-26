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Почему мы верим в гороскопы — эффект Барнума и как это действует

26 марта 2025 22:23
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Почему мы узнаем себя в гороскопах — объясняет психология
Расклад таро и гадание по гороскопам. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Довольно часто гороскопы могут точно описать наше настроение, предсказать события в жизни или "навлечь" большой успех. На первый взгляд, кажется магией и, конечно, мы в это верим. На самом деле эту иллюзию создает наш мозг и есть научное объяснение, почему мы воспринимаем за правду все предсказания.

Новини.LIVE расскажет об эффекте Барнума и его влиянии на людей.

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Что такое эффект Барнума

Эффект Барнума — психологический феномен, когда люди верят, что общие или абстрактные утверждения, которые на самом деле могут касаться любого, являются точными и специфическими именно для них. Он срабатывает, когда люди читают гороскопы, слушают расклады на картах таро или рассказы о новой странице в жизни от астрологов.

Чому ми віримо в гороскопи
Расписание на картах таро. Фото: freepik

Психологи объясняют, что многие "предсказания", которые можно встретить в социальных сетях, подходят абсолютно каждому человеку и для этого намеренно используют общеупотребительные и неточные фразы. Однако, люди верят в это по нескольким причинам.

Подтверждение собственных убеждений (во время того, как люди читают гороскопы или другие предсказания, они обращают внимание только на те пункты, которые совпадают с их собственными убеждениями или текущим настроением. Другие утверждения они даже не замечают или быстро забывают).

Поиск смысла и контроля (во время стрессовых ситуаций люди ищут ответы или объяснения для себя, а гороскопы кажутся удобным способом найти уверенность в своих действиях и будущем).

Психологические механизмы (если люди верят в гороскопы, они могут бессознательно менять свое поведение так, чтобы предсказания сбылись).

Чи можна вірити гороскопам
Женщина слушает о будущем после расклада таро. Фото: freepik

Психологический комфорт (гороскопы дают определенное ощущение контроля или спокойствия, ведь они могут быть восприняты как предсказание, которое должно помочь в принятии решений).

На самом деле гороскопы не имеют научного подтверждения своей достоверности. Если вы хотите лучше понять себя, преодолеваете трудности или ищете ответы, стоит обратиться к квалифицированному психологу. Профессиональная помощь даст вам реальные инструменты для преодоления жизненных вызовов, обеспечивая внутреннюю гармонию и уверенность, основанные на фактах, а не на звездах.

Ранее психологи объяснили, почему мы верим тарологам и экстрасенсам.

Также мы писали, что стресс влияет на иммунитет и приводит к неожиданным последствиям.

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23:52 Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра

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23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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