Чому ми впізнаємо себе в гороскопах — пояснює психологія

Розклад таро і гадання по гороскопах. Фото: freepik

Досить часто гороскопи можуть влучно описати наш настрій, передбачити події в житті чи "накликати" великий успіх. На перший погляд, видається магією і, звісно, ми у це віримо. Насправді цю ілюзію створює наш мозок і є наукове пояснення, чому ми сприймаємо за правду усі передбачення.

Новини.LIVE розповість про ефект Барнума та його вплив на людей.

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Що таке ефект Барнума

Ефект Барнума — психологічний феномен, коли люди вірять, що загальні або абстрактні твердження, які насправді можуть стосуватися будь-кого, є точними і специфічними саме для них. Він спрацьовує, коли люди читають гороскопи, слухають розклади на картах таро чи розповіді про нову сторінку в житті від астрологів.

Розклад на картах таро. Фото: freepik

Психологи пояснюють, що багато "передбачень", які можна зустріти у соціальних мережах, підходять абсолютно кожній людині і для цього навмисно використовують загальновживані та неточні фрази. Однак, люди вірять в це з кількох причин.

Підтвердження власних переконань (під час того, як люди читають гороскопи чи інші передбачення, вони звертають увагу лише на ті пункти, які збігаються з їхніми власними переконаннями або поточним настроєм. Інші твердження вони не навіть не помічають або ж швидко забувають).

Пошук сенсу та контролю (під час стресових ситуацій люди шукають відповіді чи пояснення для себе, а гороскопи здаються зручним способом знайти впевненість у своїх діях та майбутньому).

Психологічні механізми (якщо люди вірять у гороскопи, вони можуть несвідомо змінювати свою поведінку так, щоб передбачення збулися).

Жінка слухає про майбутнє після розкладу таро. Фото: freepik

Психологічний комфорт (гороскопи дають певне відчуття контролю або спокою, адже вони можуть бути сприйняті як передбачення, яке має допомогти в прийнятті рішень).

Насправді гороскопи не мають наукового підтвердження своєї достовірності. Якщо ви прагнете краще зрозуміти себе, долаєте труднощі або шукаєте відповіді, варто звернутися до кваліфікованого психолога. Професійна допомога дасть вам реальні інструменти для подолання життєвих викликів, забезпечуючи внутрішню гармонію та впевненість, ґрунтовані на фактах, а не на зірках.

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