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Главная Психология Правда ли женщины не болеют дальтонизмом — неожиданная правда

Правда ли женщины не болеют дальтонизмом — неожиданная правда

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 22:22
Женщины не болеют дальтонизмом — странный миф или доказанная правда
Девушка в очках. Фото: Freepik
Ключевые моменты Может ли быть дальтонизм у женщин

Не все слышали о том, что женщины не болеют дальтонизмом. Мол, эта болезнь возникает только у мужской половины человечества. Однако так ли это на самом деле?

Новини.LIVE рассказывают подробнее об этом.

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Может ли быть дальтонизм у женщин

Дальтонизм еще часто называют цветовой слепотой. Эта болезнь может быть врожденной или же приобретенной. Она характеризуется неспособностью глаз различать некоторые цвета.

Дальтоники не видят разницы между красным и зеленым или же, например, между синим и желтым. Чаще всего встречается дефект красно-зеленого спектра цвета. Сине-желтый встречается несколько реже.

Чи може бути дальтонізм у жінок
Девушка держит краски. Фото: Freepik

Существует популярное мнение о том, что дальтонизм может поражать только мужчин. На самом деле, женщины также могут болеть дальтонизмом, однако это происходит гораздо реже. Как свидетельствуют многочисленные исследования, примерно 8% мужчин болеют дальтонизмом против 1% женщин. При этом сине-желтый дефицит зрения встречается у женщин и мужчин в одинаковом количестве.

Такая статистика связана с расположением гена, который отвечает за восприятие цветов, на X-хромосоме. У мужчин есть только одна X-хромосома, а у женщин — две. Так как для развития дальтонизма мутация должна присутствовать на обеих хромосомах, то у женщин это случается значительно реже.

Напомним, ранее мы писали о тесте по цветам, который расскажет все о ваших отношениях.

Также мы рассказывали о том, как на самом деле цвета влияют на психику человека.

болезнь психология женщины интересные факты мужчины
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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