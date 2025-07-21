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Головна Психологія Чи справді жінки не хворіють на дальтонізм — неочікувана правда

Чи справді жінки не хворіють на дальтонізм — неочікувана правда

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 22:22
Жінки не хворіють на дальтонізм — дивний міф чи доведена правда
Дівчина в окулярах. Фото: Freepik
Ключові моменти Чи може бути дальтонізм у жінок

Чи не всі чули про те, що жінки не хворіють на дальтонізм. Мовляв, ця хвороба виникає лише у чоловічої половини людства. Однак чи так це насправді?

Новини.LIVE розповідають детальніше про це.

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Чи може бути дальтонізм у жінок

Дальтонізм ще часто називають колірною сліпотою. Ця хвороба може бути вродженою або ж набутою. Вона характеризується нездатністю очей розрізняти деякі кольори.

Дальтоніки не бачать різниці між червоним й зеленим або ж, наприклад, між синім та жовтим. Найчастіше зустрічається дефект червоно-зеленого спектра кольору. Синьо-жовтий зустрічається дещо рідше.

Чи може бути дальтонізм у жінок
Дівчина тримає фарби. Фото: Freepik

Існує популярна думка про те, що дальтонізм може вражати лише чоловіків. Насправді ж, жінки також можуть хворіти на дальтонізм, однак це стається набагато рідше. Як свідчать численні дослідження, приблизно 8% чоловіків хворіють на дальтонізм проти 1% жінок. При цьому синьо-жовтий дефіцит зору зустрічається у жінок і чоловіків в однаковій кількості.

Така статистика пов'язана з розташуванням гена, який відповідає за сприйняття кольорів, на X-хромосомі. У чоловіків є лише одна X-хромосома, а у жінок — дві.  Через те що для розвитку дальтонізму мутація повинна бути присутня на обох хромосомах, то у жінок це трапляється значно рідше.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест за кольорами, який розповість все про ваші стосунки.

Також ми розповідали про те, як насправді кольори впливають на психіку людини.

хвороба психологія жінки цікаві факти чоловіки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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