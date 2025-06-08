Как понять, что рядом с вами хороший мужчина — обратите внимание на эти признаки

Парень и девушка. Фото: Pexels

Понять, что рядом с вами действительно хороший мужчина не сложно. Несмотря на это, часто признаки такого партнера остаются незамеченными и женщины просто не обращают на них внимание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Признаки хорошего партнера

Вежливый с обслуживающим персоналом

Хороший мужчина не будет злиться на официанта, поблагодарит его и улыбнется. Именно такие незначительные детали открывают истинное лицо человека. Как он уважает других, так будет уважать и вас.

Не скрывает отношения с вами

Если мужчина спокойно берет вас за руку на улице, знакомит с друзьями и не скрывает в социальных сетях ваши отношения, это показывает его серьезные намерения. Такой партнер будет не стесняться, а гордиться вами.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Говорит о своих чувствах

Хороший партнер всегда скажет о том, что он соскучился или боится вас потерять. Он также попросит прощения, когда действительно провинился. Настоящий мужчина не боится быть уязвимым, потому что знает, что это не слабость, а сила.

Внимательный к деталям

Мужчина, который помнит название любимого кофе или дату важного события для вас, точно будет хорошим партнером. Это значит, что он вас действительно слушает и интересуется вашими делами и жизнью.

Счастливая пара. Фото: Pexels

Не боится выглядеть смешным

Хороший партнер готов быть с вами настоящим. Ему безразлично, что скажут люди. Такому мужчине важна улыбка любимой.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что мужчина — ваша судьба. Несколько признаков укажут на это.

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