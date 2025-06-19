Время увольняться с работы — пять сигналов, которые нельзя игнорировать

Девушка увольняется с работы. Фото: Freepik

Работа так или иначе становится большой частью нашей жизни. Иногда на ней приходится проводить больше времени, чем с семьей. Именно поэтому важно, чтобы работа доставляла удовольствие. Если же этого не происходит, стоит задуматься об увольнении.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Вам больше не хочется туда приходить

Это самый первый и важный сигнал о том, что время перемен настало. Если вы в прямом смысле заставляете себя идти на работу, стоит подыскать себе другой вариант. Разберитесь, что именно вызывает у вас такие чувства, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем.

Вы выгорели в эмоциональном плане

Иногда бывает так, что от работы устаешь не физически, а эмоционально. Часто это происходит тогда, когда руководство не учитывает ваши потребности. Например, требует от интроверта напрямую коммуницировать с клиентами, хотя это и не обсуждалось на собеседовании. Стоит увольняться и искать такой вариант, который будет вам комфортным.

Мужчина увольняется с работы. Фото: Freepik

Отсутствие возможностей для самореализации

Едва ли не основная причина большинства увольнений — отсутствие роста на работе. Стремление реализовать себя — это абсолютно нормально. Когда такой возможности не дают, человек просто перестает видеть смысл в работе на эту компанию.

Токсичная атмосфера в коллективе

Хороший коллектив — это почти 50% успеха на работе. Однако когда он токсичен, то удержать в компании вас вряд ли что-то сможет. Если вас окружают именно такие люди, не бойтесь сменить место работы, подумайте о своем психологическом состоянии.

Женщина держит в руках коробку с вещами. Фото: Pexels

Маленькая зарплата

Проблема пересмотра зарплаты существует часто, особенно в маленьких компаниях. Конечно, можно попробовать договориться о повышении с руководством, если же на встречу вам не идут, стоит просто сменить работу.

Напомним, ранее мы писали о том, какие хобби заставят ваш мозг работать лучше. Это не просто увлечение, а способ себя прокачать.

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