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Головна Психологія Час змінити роботу — п'ять явних ознак, що вказують на це

Час змінити роботу — п'ять явних ознак, що вказують на це

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 18:40
Час звільнятись з роботи — п'ять сигналів, що не можна ігнорувати
Дівчина звільняється з роботи. Фото: Freepik
Ключові моменти Коли варто задуматись про звільнення з роботи

Робота так чи інакше стає великою частиною нашого життя. Подекуди на ній доводиться проводити більше часу, ніж з родиною. Саме тому важливо, аби праця доставляла задоволення. Якщо ж цього не стається, варто задуматись про звільнення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли варто задуматись про звільнення з роботи

Вам більше не хочеться туди приходити

Це найперший та важливий сигнал про те, що час змін настав. Якщо ви у прямому сенсі змушуєте себе йти на роботу, варто підшукати собі інший варіант. Розберіться, що саме викликає у вас такі почуття, аби не допустити схожих помилок у майбутньому.

Ви вигоріли в емоційному плані

Інколи буває так, що від роботи втомлюєшся не фізично, а емоційно. Часто це стається тоді, коли керівництво не зважає на ваші потреби. Наприклад, вимагає від інтроверта напряму комунікувати з клієнтами, хоча це й не обговорювалось на співбесіді. Варто звільнятись та шукати такий варіант, який буде вам комфортним.

Коли варто звільнятись з роботи
Чоловік звільняється з роботи. Фото: Freepik

Відсутність можливостей для самореалізації

Чи не основна причина більшості звільнень — відсутність росту на роботі. Прагнення реалізувати себе — це абсолютно нормально. Коли такої можливості не дають, людина просто перестає бачити сенс у роботі на цю компанію.

Токсична атмосфера у колективі

Хороший колектив — це майже 50% успіху на роботі. Однак коли він токсичний, то втримати в компанії вас навряд чи щось зможе. Якщо вас оточують саме такі люди, не бійтеся змінити місце роботи, подумайте про свій психологічний стан.

Коли звільнятись з роботи
Жінка тримає в руках коробку з речами. Фото: Pexels

Маленька зарплатня

Проблема перегляду зарплатні існує часто, особливо в маленьких компаніях. Звичайно, можна спробувати домовитись про підвищення з керівництвом, якщо ж на зустріч вам не йдуть, варто просто змінити роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які хобі змусять ваш мозок працювати краще. Це не просто захоплення, а спосіб себе прокачати.

Також ми розповідали про те, які звички допоможуть подолати стрес. Вони зроблять вас набагато спокійнішими.

робота психологія зміни звільнення поради
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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