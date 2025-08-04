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Главная Психология Чтобы не причинить боль — какие фразы лучше не говорить военному

Чтобы не причинить боль — какие фразы лучше не говорить военному

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 06:55
Какие фразы больно слышать военным — многие даже не задумывались об этом
Военный разговаривает с мужчиной. Фото: Freepik
Ключевые моменты Что не стоит говорить военному

Нередко военные сталкиваются с непониманием со стороны гражданских. Для человека, который вернулся с фронта, некоторые слова и фразы могут стать настоящим катализатором боли, поэтому лучше их избегать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что не стоит говорить военному

"Зачем ты пошел на войну?"

Эти слова только ранят защитника, который ушел на фронт, чтобы защищать родную землю и всех украинцев. Такая фраза от гражданских показывает обесценивание его сознательного выбора и неуважение к тому, что он делает.

"Мы же тебя туда не посылали"

Это довольно распространенная фраза, которая бьет едва ли не больнее всего. Для военного сразу возникает вопрос об элементарном уважении и справедливости, ведь на фронте он защищает каждого украинца.

Що не варто говорити військовому
Расстроенный военный. Фото: Freepik

"Ты стал какой-то другой/хуже"

Действительно, военные после пребывания на фронте меняются. Их психика адаптируется к тем реалиям, в которых им приходится выживать, и становится совершенно другой. Однако фраза о том, что защитник изменился, для него звучит как упрек.

"Что ты чувствовал, когда убивал?"

Военный, вероятно, и сам не знает ответа на этот вопрос. К тому же такая фраза может стать триггерной и вернуть его мыслями в те ситуации, которые пришлось пережить на фронте.

"Но ты получаешь за это деньги"

Не стоит упрекать военного тем, что он получает заработную плату, ведь деньги не меняют факт того, что он ежедневно рискует жизнью. Кроме того, многие защитники в гражданской жизни зарабатывали гораздо больше, чем на службе. Большинство из них охотно отказалась бы от денег ради того, чтобы вернуться к родным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы не стоит говорить женщине, которая ждет мужа с фронта.

Также мы рассказывали о том, что военные никогда и никому не рассказывают — даже самым родным.

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Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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