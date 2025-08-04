Які фрази боляче чути військовим — багато хто навіть не задумувався про це

Військовий розмовляє з чоловіком. Фото: Freepik

Часто військові стикаються з нерозумінням зі сторони цивільних. Для людини, яка повернулась з фронту, деякі слова та фрази можуть стати справжнім каталізатором болю, тож краще їх уникати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Нащо ти пішов на війну?"

Ці слова лише ранять захисника, який пішов на фронт, аби захищати рідну землю та всіх українців. Така фраза від цивільних показує знецінювання його свідомого вибору та неповагу до того, що він робить.

"Ми ж тебе туди не посилали"

Це досить поширена фраза, яка б'є чи не найболючіше. Для військового відразу постає питання про елементарну повагу та справедливість, адже на фронті він захищає кожного українця.

Засмучений військовий. Фото: Freepik

"Ти став якийсь інший/гірший"

Справді, військові після перебування на фронті змінюються. Їхня психіка адаптується до тих реалій, в яких їм доводиться виживати, й стає абсолютно іншою. Однак фраза про те, що захисник змінився, для нього звучить як докір.

"Що ти відчував, коли вбивав?"

Військовий, ймовірно, й сам не знає відповіді на це питання. До того ж така фраза може стати тригерною та повернути його думками у ті ситуації, які довелося пережити на фронті.

"Але ж ти отримуєш за це гроші"

Не варто докоряти військовому тим, що він отримує заробітну плату, адже гроші не змінюють факт того, що він щодня ризикує життям. Крім того, багато захисників в цивільному житті заробляли набагато більше, ніж на службі. Більшість з них залюбки відмовилась би від грошей заради того, аби повернутись до рідних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази не варто говорити жінці, яка чекає чоловіка з фронту.

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