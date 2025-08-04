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Головна Психологія Аби не завдати болю — які фрази краще не говорити військовому

Аби не завдати болю — які фрази краще не говорити військовому

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 06:55
Які фрази боляче чути військовим — багато хто навіть не задумувався про це
Військовий розмовляє з чоловіком. Фото: Freepik
Ключові моменти Що не варто говорити військовому

Часто військові стикаються з нерозумінням зі сторони цивільних. Для людини, яка повернулась з фронту, деякі слова та фрази можуть стати справжнім каталізатором болю, тож краще їх уникати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що не варто говорити військовому

"Нащо ти пішов на війну?"

Ці слова лише ранять захисника, який пішов на фронт, аби захищати рідну землю та всіх українців. Така фраза від цивільних показує знецінювання його свідомого вибору та неповагу до того, що він робить.

"Ми ж тебе туди не посилали"

Це досить поширена фраза, яка б'є чи не найболючіше. Для військового відразу постає питання про елементарну повагу та справедливість, адже на фронті він захищає кожного українця.

Що не варто говорити військовому
Засмучений військовий. Фото: Freepik

"Ти став якийсь інший/гірший"

Справді, військові після перебування на фронті змінюються. Їхня психіка адаптується до тих реалій, в яких їм доводиться виживати, й стає абсолютно іншою. Однак фраза про те, що захисник змінився, для нього звучить як докір.

"Що ти відчував, коли вбивав?"

Військовий, ймовірно, й сам не знає відповіді на це питання. До того ж така фраза може стати тригерною та повернути його думками у ті ситуації, які довелося пережити на фронті.

"Але ж ти отримуєш за це гроші"

Не варто докоряти військовому тим, що він отримує заробітну плату, адже гроші не змінюють факт того, що він щодня ризикує життям. Крім того, багато захисників в цивільному житті заробляли набагато більше, ніж на службі. Більшість з них залюбки відмовилась би від грошей заради того, аби повернутись до рідних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази не варто говорити жінці, яка чекає чоловіка з фронту.

Також ми розповідали про те, що військові ніколи й нікому не розповідають — навіть найріднішим.

психологія війна фраза психологічний стан військовослужбовці
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
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