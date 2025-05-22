Ошибки, которые большинство женщин совершает до 30 — что нужно изменить уже сейчас

Красивая женщина. Фото: Freepik

Молодость — время ошибок, неудачных попыток, падений и взлетов. Однако до 30 лет женщинам уже стоит начать исправлять погрешности, чтобы не стало слишком поздно. Это именно то время, когда еще можно все изменить и начать с начала.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Отношения

Не стоит терпеть любовь, которая причиняет боль, а не приносит радость. Отношения должны быть построены на взаимоуважении, поэтому перестаньте соглашаться на меньшее и ждать, пока партнер изменится. Игнорирование красных флажков приводит только к разрушению самой себя.

Деньги

Самая большая ошибка, которую допускают женщины — полагаться на мужчину в финансовом плане. Однако истина заключается в том, что любые отношения могут оборваться моментально. Перестаньте рассчитывать на партнера и быть зависимой. Время встать на ноги.

Женщина держит деньги в руках. Фото: Freepik

Самоценность

Перестаньте ставить всех выше себя. Многие женщины думают сначала о муже, детях или работе и только, если остается время, вспоминают о себе. Немедленно исправляйте эту ошибку и не спасайте всех. Спасите сначала себя.

Дружба

Не терпите токсичных людей. Сколько бы вы ни дружили, это не может оправдать измены или ошибки. Перестаньте рассказывать все "подругам" и постоянно сравнивать свою жизнь с лентой в Instagram.

Красивая женщина улыбается. Фото: Freepik

Тело

Не ставьте внешность выше здоровья. Если идете к косметологу — посетите и терапевта, например. Заботьтесь о своем физическом состоянии. Отдыхайте, когда чувствуете, что это необходимо, правильно питайтесь и перестаньте воспринимать стресс как норму.

Напомним, ранее мы писали о том, что каким пяти вещам важно научиться до 40 лет. От этого зависит успех в жизни.

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