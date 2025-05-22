Як притягнути достаток — дієва порада, яка змінить ваше життя

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Жити в достатку може кожна людина. Варто тільки розуміти, як це зробити й що необхідно для фінансової стабільності. Не обов'язково треба заробляти мільйони — все залежить від правильного підходу до грошей.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Для того, щоб жити у достатку, варто прислухатись до однієї поради. Відкладайте частину грошей з будь-якого заробітку. Не важливо, ви отримали 1 тисячу гривень чи 20 — відсоток обов'язково виділіть для накопичення.

Дівчина підкидає гроші. Фото: Freepik

Кошти у схованці стануть вашою фінансовою подушкою та страховкою на випадок непередбачених подій. Не варто чекати, поки ви почнете заробляти більше. Відкладайте кошти вже зараз. Краще робити це одразу ж, коли отримуєте заробітну плату, наприклад. Розподіліть бюджет — на обов'язкові витрати, розваги, медицину та збереження.

Навіть невеликий відсоток від вашого щомісячного прибутку створить значний запас у майбутньому. Це дасть вам почуття свободи та спокою. Такий фінансовий резерв точно допоможе вам в екстрених ситуаціях не залазити у борги чи кредити.

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