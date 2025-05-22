Помилки, які більшість жінок робить до 30 — що потрібно змінити вже зараз

Красива жінка. Фото: Freepik

Молодість — час помилок, невдалих спроб, падінь та злетів. Однак до 30 років жінкам вже варто почати виправляти погрішності, аби не стало запізно. Це саме той час, коли ще можна все змінити та почати з початку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Стосунки

Не варто терпіти кохання, яке завдає біль, а не приносить радість. Стосунки мають бути побудовані на взаємоповазі, тож перестаньте погоджуватись на менше й чекати, поки партнер зміниться. Ігнорування червоних прапорців приводить тільки до руйнування самої себе.

Гроші

Найбільша помилка, яку допускають жінки — покладатись на чоловіка у фінансовому плані. Однак істина полягає в тому, що будь-які стосунки можуть обірватись вмить. Перестаньте покладатись на партнера та бути залежною. Час стати на ноги.

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Самоцінність

Перестаньте ставити всіх вище за себе. Багато жінок думають спочатку про чоловіка, дітей чи роботу й тільки, якщо залишається час, згадують за себе. Негайно виправляйте цю помилку та не рятуйте усіх. Врятуйте спочатку себе.

Дружба

Не терпіть токсичних людей. Скільки б ви не дружили, це не може виправдати зради чи помилки. Перестаньте розповідати усе "подругам" та постійно порівнювати своє життя зі стрічкою в Instagram.

Красива жінка посміхається. Фото: Freepik

Тіло

Не ставте зовнішність вище за здоров'я. Якщо йдете до косметолога — відвідайте й терапевта, наприклад. Піклуйтесь про свій фізичний стан. Відпочивайте, коли відчуваєте, що це необхідно, правильно харчуйтесь та перестаньте сприймати стрес за норму.

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