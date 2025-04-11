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5 фраз, по которым легко узнать хитрого манипулятора

11 апреля 2025 11:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Манипулятор всегда повторяет эти типичные фразы — будьте внимательны
Мужчина-манипулятор. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

То ли в отношениях, то ли с друзьями и коллегами можно заметить манипулятора, который играет на эмоциях других. Для этого он использует фразы-ловушки, которые заставляют людей делать то, что они захотят.

Новини.LIVE расскажет, что чаще всего говорят манипуляторы.

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Как распознать манипулятора

Распознать настоящего манипулятора помогут фразы, которые он обычно использует, чтобы заставить человека испытывать целый спектр эмоций, в том числе вину. Вот несколько шаблонных фраз, которые часто говорят манипуляторы:

Ты преувеличиваешь

Манипуляторы обычно заставляют людей делать то, чтобы чувствовать себя параноиком. К примеру, они могут флиртовать с бывшей у всех на глазах, а потом говорить, что "вы делаете из мухи слона".

Як розпізнати маніпулятора
Мужчина манипулирует своей женщиной. Фото: freepik

Я лишь пытался помочь

Психологи отмечают, что манипуляторы часто притворяются "хорошим другом", который не хочет причинить никому зла. Однако как только какая-то ситуация идет не по плану, они сразу превращаются в "жертву", никогда не признают вины, не бывают крайними и отмечают, что только хотели помочь.

Меня заставили это делать

Манипуляторы не хотят и боятся брать на себя ответственность, поэтому придумывают множество причин, чтобы оправдать себя. Вам не нужно поддаваться влиянию этих рассказов и брать на себя чужую вину.

Я же просто шучу

Такие люди часто используют насмешки и таким образом выпускают свою агрессию. Это может быть для вас больно и отравить жизнь. В то же время себе таким образом он поднимает самооценку.

Які фрази найчастіше говорять маніпулятори
Ссора между парнем и девушкой. Фото: freepik

Я такой, какой есть

Одна из самых распространенных фраз, которая является прямой манипуляцией. Таким образом манипуляторы давят на людей и заставляют их испытывать страх одиночества. Этими словами они пытаются снять с себя ответственность за свои слова и действия.

Ранее мы писали, какие признаки свидетельствуют о том, что перед вами психопат.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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