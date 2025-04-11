Манипулятор всегда повторяет эти типичные фразы — будьте внимательны

5 фраз, по которым легко узнать хитрого манипулятора
То ли в отношениях, то ли с друзьями и коллегами можно заметить манипулятора, который играет на эмоциях других. Для этого он использует фразы-ловушки, которые заставляют людей делать то, что они захотят.
Новини.LIVE расскажет, что чаще всего говорят манипуляторы.
Как распознать манипулятора
Распознать настоящего манипулятора помогут фразы, которые он обычно использует, чтобы заставить человека испытывать целый спектр эмоций, в том числе вину. Вот несколько шаблонных фраз, которые часто говорят манипуляторы:
Ты преувеличиваешь
Манипуляторы обычно заставляют людей делать то, чтобы чувствовать себя параноиком. К примеру, они могут флиртовать с бывшей у всех на глазах, а потом говорить, что "вы делаете из мухи слона".
Я лишь пытался помочь
Психологи отмечают, что манипуляторы часто притворяются "хорошим другом", который не хочет причинить никому зла. Однако как только какая-то ситуация идет не по плану, они сразу превращаются в "жертву", никогда не признают вины, не бывают крайними и отмечают, что только хотели помочь.
Меня заставили это делать
Манипуляторы не хотят и боятся брать на себя ответственность, поэтому придумывают множество причин, чтобы оправдать себя. Вам не нужно поддаваться влиянию этих рассказов и брать на себя чужую вину.
Я же просто шучу
Такие люди часто используют насмешки и таким образом выпускают свою агрессию. Это может быть для вас больно и отравить жизнь. В то же время себе таким образом он поднимает самооценку.
Я такой, какой есть
Одна из самых распространенных фраз, которая является прямой манипуляцией. Таким образом манипуляторы давят на людей и заставляют их испытывать страх одиночества. Этими словами они пытаются снять с себя ответственность за свои слова и действия.
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